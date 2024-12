Tony Khan tras Worlds End: WWE y la negatividad contra AEW

Con el evento de pago por visión Worlds End en el espejo retrovisor y cerca de comenzar a emitir Dynamite y Collision en Max con el especial Fight for the Fallen como punto de partida el 1 de enero de 2025 en la llamada «Mother of All Simulcasts», Tony Khan es preguntado por la negatividad que ha enfrentado AEW a lo largo de 2024. Así mismo, también en la conferencia de prensa posterior, habla sobre que WWE realizara un house show el mismo día en la misma ciudad de Orlando.

► La negatividad contra AEW

«El año pasado hicimos historia al ir al estadio de Wembley; vendimos 81,035 entradas. Más de 81,000 entradas vendidas — establecimos el récord mundial de entradas vendidas — y aun así hubo gente que intentó cuestionar lo que logramos el año pasado… supuestamente dijeron 73,000, pero vendimos 81,000. Pero el hecho de que alguien siquiera intente mencionar 73,000, aunque fuera eso, como si fuera algo malo. Es increíble, qué logro tan impresionante. Y este año, hacer un acuerdo histórico de derechos de transmisión que realmente sienta las bases para… todas las cosas grandiosas que están por venir.»

► WWE Live y Worlds End en Orlando

«Es grandioso para la ciudad de Orlando tener dos grandes eventos de lucha profesional ocurriendo la misma noche. Hubo miles y miles de fanáticos en ambos shows. Tuvimos una multitud al máximo de capacidad aquí. Fue increíble estar aquí en la UCF. Esta arena ha sido un anfitrión tremendo, y para nosotros y la comunidad fue genial contar con un apoyo tan increíble de los fanáticos. Esto demuestra lo fuerte que es la lucha libre profesional a nivel mundial, particularmente aquí en los Estados Unidos, al tener en una ciudad importante de Estados Unidos dos promociones enfrentándose la misma noche y con dos grandes públicos. Sé que nuestros fanáticos aquí fueron increíbles, y fue un gran show esta noche, gracias a los fanáticos de Orlando. Fueron tremendos».