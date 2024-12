Tony Schiavone: «AEW no me paga para ir a Wrestle Dynasty»

Worlds End apenas acaba de terminar pero ya está hablando de próximos eventos de pago por visión de AEW. Sin ir más lejos, durante este reciente Kenny Omega hizo su regreso y se insinuó que enfrentará al actual Campeón Continental, Kazuchika Okada, en All In: Texas.

HE’S BACK! @KennyOmegamanX returned to his role as EVP to face off with his rival @RainmakerXOkada!

— All Elite Wrestling (@AEW) December 29, 2024