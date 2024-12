Adam Copeland se pronuncia tras su regreso a AEW en Worlds End

Después de muchos meses recuperándose de una lesión, Adam Copeland regresó a AEW al final del evento de pago por visión Worlds End, el último de 2024. «The Rated-R Superstar» apareció junto a FTR para atacar a los Death Riders y encararse con su líder y actual campeón del mundo, Jon Moxley.

► Un muy esperado retorno

En espera de ver qué sigue para el veterano y la nueva historia que ha comenzado, vamos con sus declaraciones en la conferencia de prensa posterior al PPV:

«Es una de esas cosas que, si has seguido mi carrera, sabes que no está fuera de mi carácter hacer cosas locas. Es parte de lo que hago de vez en cuando. Me da un impulso repentino y decido, ‘Sí, voy a lanzarme a través de una mesa en llamas, claro.’ Eso soy yo. Está como codificado en mi ser. También creo que es parte de por qué he llegado a donde estoy. Dicho eso, me doy cuenta de que estoy más cerca del final de mi carrera que del principio, y ahora tengo hijos, así que hay una mentalidad diferente detrás de todo esto.

En términos de recuperación, todavía tengo suerte de recuperarme como Wolverine. Parte de eso es que simplemente sigo adelante. El día que puedo hacerlo, lo hago. De hecho, he estado listo para volver desde hace un tiempo, pero Tony y yo tuvimos una conversación y nuestra área fue golpeada por un huracán. Era mucho más importante estar en casa. Apenas levantaron la advertencia de hervir agua hace tres semanas. Hemos estado usando agua embotellada para cepillarnos los dientes y lavarnos las manos durante casi tres meses. Cuando la vida real te golpea de esa manera, cosas como esta pasan a segundo plano. Por suerte, estamos en un lugar donde eso se considera y se respeta.

En términos de estar de vuelta y listo, estoy listo para salir al ruedo. Cada mes para mí, en esta etapa, se siente como un año. Necesito entrar y ponerme en marcha».