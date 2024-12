Kyle Fletcher quedó eliminado del Continental Classic al perder contra Will Ospreay en una de las semifinales en AEW Worlds End. La gran victoria que había logrado ante su ex mejor amigo en Full Gear -y el camino hacia el estrellato que la misma le permitió empezar (o continuar, más bien) no pudo repetirla «The Protostar» en el último evento de pago por visión de 2024. Aún así, dio un tremendo combate, calificado por Dave Meltzer como quizá el mejor opening de la historia.

► El camino sigue

Y una vez terminado el show, Kyle se tomó unos momentos para compartir sus sensaciones en un video para las redes sociales de All Elite Wrestling:

«Will, apuesto a que te sientes bastante afortunado ahora mismo. Yo estoy aquí sentado cubierto con tu sangre, y tú estás ahí sentado cubierto con tu propia sangre. Exactamente como quiero que sea. Puede que hoy hayas conseguido la cuenta de tres. Puede que yo no vaya a las finales del Continental Classic. Pero sé en mi corazón que no hay manera de que ganes ese campeonato por el daño que ya te he causado. Sí, obtuviste la cuenta de tres. Sí, lograste un Styles Clash de la nada y un uno, dos, tres. ¡Felicita-malditas-ciones! Estamos uno a uno, Will. Pero sé en mi corazón que soy muchísimo mejor que tú, infinitamente mejor. Cuando llegue el momento, lo voy a demostrar, y hasta entonces seguiré en este camino hacia convertirme en el mejor de todos los tiempos. Esto es solo un pequeño tropiezo en el camino. Nada cambia.»

Qué sigue para Fletcher es una incógnita pero sin duda la compañía tiene entre manos a una futura estrella, como decía recientemente Sonjay Dutt.