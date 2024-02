Brock Lesnar está totalmente envuelto en controversia en estos momentos en relación a la WWE. Hasta el punto de que es posible que nunca vuelva a la compañía. En SÚPER LUCHAS hemos estado informando que Bron Breakker lo sustituyó en Royal Rumble 2024, que iba a luchar con Dominik Mysterio en Elimination Chamber, como también iba a hacerlo con Gunther en WrestleMania, que WWE ha puesto descuento a toda su mercancía, o que fue eliminado de la portada WrestleMania del WWE 2K24. Todo ello mientras al mismo tiempo se habla de que quizá nunca vuelva a la empresa.

Mientras, el fotógrafo Mark Rigney publica una foto de él con su hija, Mya Lynn Lesnar, en Instagram con el texto: «Brock Lesnar abraza a su hija Mya después de su victoria en el lanzamiento de peso femenino. Ella logró un lanzamiento de 19.07 metros».

Ya en 2019 nos hacíamos eco de que Mya Lynn Lesnar estaba triunfando en la Universidad de Minnesota señalando que se había convertido en campeona estatal y se había unido al equipo Sin Devil.

Mya Lesnar is a Minnesota state champion, the sixth-best shot-putter in the country and a future Sun Devil!

Welcome to the #SunDevilFamily!#ForksUp😈 pic.twitter.com/OAH7NySPF6

