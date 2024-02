► ¿Brock Lesnar será eliminado de WWE 2K24?

Brock Lesnar ha estado apartado del rocambolesco mundo de la lucha libre, desde que fue involucrado en acusaciones graves hacía Vince McMahon.

Días atrás, Eric Bischoff declaraba que Lesnar no necesitaba del negocio de la lucha libre, que se podía retirar con sus ahorros.

Hablando de regalías.

Resulta que una discusión que se estaba dando era si Lesnar aparecería o no en el próximo videojuego WWE 2K24.

Es hora de hablar de ello.

Según Brandon Thurston de WrestleNomics, los desarrolladores del juego están trabajando para actualizar el juego conforme a las acciones de WWE, pero eliminar por completo a Lesnar podría afectar la fecha de lanzamiento.

Por si no fuera poco, Mike Straw de Insider Gaming sugiere que, debido a que el videojuego está casi terminado, es poco probable que Lesnar sea eliminado por completo.

A continuación, lo que publicó en X:

There is a lot of discourse about this so here's what I know:

– Brock Lesnar has been removed from ALL promotional material moving forward for WWE 2K24.

– He ISN'T expected to be removed from the game due to various factors including how late in development it is and his likely… pic.twitter.com/rx4U7Foe0j

— Mike Straw (@MikeStrawMedia) February 6, 2024