A Finn Bálor le está yendo bastante bien en la actualidad. Sobre todo si lo comparamos con épocas que ha tenido anteriores en las que no hacía más que navegar sin rumbo por el elenco principal de WWE. En estos momentos es el líder de The Judgment Day, una facción que está haciendo mucho ruído y que está constantemente contando historias en la televisión nacional. Además, en Survivor Series WarGames va a tener un mano a mano realmente deseado cuando enfrente a AJ Styles. La compañía está tratando bien a «The Prinxe» ahora mismo.

It is official.

They've known each other for so long and at #SurvivorSeries, @AJStylesOrg will go one-on-one with @FinnBalor! pic.twitter.com/FMswuDdOQT

— WWE (@WWE) November 15, 2022