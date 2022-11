Chris Jericho y Triple H no siempre tuvieron la mejor de las relaciones. No hace mucho, el ahora luchador de AEW, donde es Campeón Mundial ROH, recordaba cuando se enteró de que su compañero de vestidor en WWE tenía problemas con él. No obstante, hubo un momento en que el «Rey de Reyes» se ganó el respeto eterno de «Y2J». Para conocerlo tenemos que irnos al Raw del 21 de mayo de 2001. Aquel día, Jericho y Chris Benoit vencieron a HHH y Steve Austin para hacerse con el Campeonato Mundial de Parejas.

► El respeto de Chris Jericho por Triple H

Fue el día también en que el ahora jefe creativo sufrió una grave lesión que lo tendría alejado de la acción luchística durante seis meses. Pero a pesar de ello, continuó luchando. Fue así como hizo que Jericho lo respetara desde entonces. Así lo cuenta este en un reciente episodio de su podcast, Talk is Jericho.

«Iban a pasar un montón de cosas diferentes en el final del combate. Ataco a Austin con el Lionsault, Triple H entra con un mazo, me muevo, él golpea a Austin con el mazo, saco fuera a Triple H, Benoit se lanza con un cabezazo volador, 1-2-3, ganamos, y esta iba a ser nuestra coronación al siguiente nivel. Pero luego Triple H se rompió el cuádriceps momentos antes de llegar al final del combate.

«De repente estaba fuera. Y cuando eso sucede, sabes, ‘oh, oh, algo no está bien aquí’, porque son cuatro profesionales entre los profesionales. Caí al suelo y él estaba tirado allí, sin siquiera gritar, estaba allí diciendo: ‘Creo que me rompí el cuádriceps’. Y yo estaba como, ‘¡¿Qué?!’.

«No soy el mayor fan de Triple H, pero este tipo se ganó mi respeto eterno por lo difícil que fue pasar por eso«.