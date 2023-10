Los luchadores favoritos de Bianca Belair de niña

Bianca Belair se encuentra ausente de la programación de WWE desde agosto, cuando no pudo recuperar el Campeonato Femenil de manos de IYO SKY. Todavía no se sabe cuando va a volver pero recientemente confirmamos que es parte del afiche de Crown Jewel 2023, así como nos hicimos eco de sus palabras sobre Jade Cargill:

«Siempre ha sido un objetivo y una misión muy importante para mí llevar mi cultura y representación a la WWE. Y va a ser aún más grande con la llegada de Jade a la ecuación. […] Pasar de ser una de las primeras mujeres negras en protagonizar el evento principal de WrestleMania y ahora con la llegada de Jade, simplemente muestra cuánto está evolucionando la WWE y sigue evolucionando«.

► Los favoritos de Bianca Belair

Y ahora conocemos quienes eran su luchador y luchadora favoritos cuando era una niña. Porque si bien no está luchando, The EST of WWE sí está, entre otras cosas, haciendo entrevistas, como la reciente con Baby, This Is Keke Palmer.

«Mi favorita de cuando era joven era Chyna. Dominaba, especialmente a los hombres, era simplemente impresionante. Grande y hermosa. Cuando crecía, ella fue la primera mujer que capturó mi atención. En cuanto a los hombres, fue Goldust. Había algo en él. Cuando aparecía en la televisión, simplemente no podía evitar prestarle atención. Era cautivador. No podía dejar de mirarlo. Siempre me quedó en la memoria».

Qué gran descubrimiento: La noche que Dustin Rhodes descubrió a Goldust.

A modo de curiosidad, The Ninth Wonder Of The World fue presentada atacando a Marlene, que fuera valet de The Natural. La verdad es que ambos son los favoritos de muchos. Y mientras muchos luchan para que ella sea inducida al Salón de la Fama de WWE, él probablemente entre en un futuro.