Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), la promoción de deportes de combate de más rápido crecimiento en el mundo, ha anunciado un evento internacional masivo el sábado 2 de diciembre en el Maverik Center en Salt Lake City. Utah.

Encabezando BKFC 56 está el muy esperado regreso de ‘The Face of Bare Knuckle Fighting Championship’, Mike ‘Platinum’ Perry, luchando contra su archirrival, Eddie ‘The Underground King’ Alvarez en la división de peso mediano. En la pelea coestelar llega un choque de peso pesado que no te puedes perder entre Ben Rothwell y la ex estrella de UFC, Todd Duffee.

También peleando en BKFC 56, la campeona mundial de peso mosca femenino Christine ‘Misfit’ Ferea defenderá su título en una revancha muy esperada contra su archirrival australiano, el contendiente clasificado número 3 ‘Rowdy’ Bec Rawlings.

El campeón mundial de peso pluma de BKFC, Kai ‘Hefty Bag’ Stewart, también defenderá su título contra el retador número 2 del ranking, Howard Davis.

Los boletos para BKFC 56 a partir de $68 ya están a la venta y se pueden comprar en línea en BKFC.com. El Maverik Center está ubicado en 3200 Decker Lane, West Valley City, UT 84119.

Puede encontrar más información en www.MaverikCenter.com. BKFC 56 es patrocinado por Bucked Up, Fubo Sports, MIT 45, Only Fans, Crescent Tools y LIONS NOT SHEEP, también se transmitirá en Pay-Per-View.

«Bare Knuckle Fighting Championship está encantado de debutar en el gran estado de Utah con este extraordinario evento el sábado 2 de diciembre en el Maverik Center en Salt Lake City», dijo David Feldman, presidente y fundador de BKFC.

«Esta es la cartelera más completa en nuestros más de cinco años como promoción e incluye a nuestras mayores estrellas ante los fanáticos presentes en la arena. Aquellos que vean el Pay-Per-View tienen garantizada una fantástica noche de acción de principio a fin», agregó Feldman.

«Dado que BKFC ha ganado reputación internacional por las entradas agotadas para nuestros eventos, recomiendo a los fanáticos de los deportes de combate de Salt Lake City que compren sus boletos con anticipación para asegurarse la entrada al mejor espectáculo de deportes de combate del año», finalizó.

Luego de una exitosa carrera de seis años peleando por UFC, ‘Platinum’ Mike Perry, (3-0) hizo su muy esperado debut en BKFC contra el veterano Julian Lane en KnuckleMania 2 el 19 de febrero de 2022, en una emocionante pelea ante un recinto lleno en el Hard Rock Live de Hollywood, FL. Perry saldría victorioso por decisión unánime.

Mientras BKFC hacía su aclamado debut en Londres, Inglaterra, en el famoso Wembley Arena el 20 de agosto de 2022, Perry se enfrentó a la superestrella de Bellator y favorito local, Michael Page, frente a una multitud masiva.

Después de cinco asaltos épicos la pelea fue declarada empate, lo que justificó un sexto asalto rara vez utilizado, lo que resultó en dos minutos finales extraordinarios en los que Perry fue declarado ganador, para convertirlo en un peleador viral.

Perry estamparía aún más su nombre como el rostro del Bare Knuckle Fighting Championship con un nocaut en el segundo asalto sobre el ex campeón de Bellator, Luke Rockhold, el 29 de abril de 2023 en Denver, CO, en el evento más grande de BKFC en ese momento.

Conocido como ‘The Underground King’, Eddie Álvarez (1-0), ha peleado por todo el mundo triunfando en numerosas promociones de MMA.

Al pelear contra Chad Mendes en BKFC 41 el 29 de abril de 2023, Álvarez lograría una notable victoria desde atrás en su debut en BKFC. Álvarez recibe el apodo debido a su reputación de participar en numerosas peleas clandestinas a puño limpio.

Luego de un reinado de destrucción en la división de peso pesado de UFC, ‘Big’ Ben Rothwell se anotó un nocaut en el primer asalto sobre el veterano de BKFC, Bobo O’Bannon en BKFC 30 el 1 de octubre de 2022.

Siguió en BKFC 41 con un tercer nocaut en round ante Josh Watson en una de las peleas a puño limpio más emocionantes de peso pesado de los últimos cinco años.

Después de una carrera exitosa de diez años en UFC compilando un récord de 9-4 que incluyó seis nocauts en el primer asalto, Todd Duffee hace su tan esperado debut a puño limpio contra el hombre más malo en la división de peso pesado, ‘Big’ Ben Rothwell.

Reconocida internacionalmente en la ‘Mujer más dura en los deportes de combate’, la campeona mundial de peso mosca de la BKFC, Christine ‘Misfit’ Ferea, (7-1), tendrá un segundo encontronazo ante ‘Rowdy’ Bec Rawlings, (3-2) después de su reñida batalla en BKFC 41 que fue detenida por el médico del ring en el segundo asalto.

Ferea también tiene dos sensacionales victorias a puño limpio sobre la campeona mundial Britain Hart, además de victorias sobre Taylor Starling, Calista Silgado, Calie Cutler y Jennifer Tate. Rawlings también tiene una victoria sobre Britain Hart.

El campeón mundial de peso pluma de BKFC, Kai ‘Hefty Bag’ Stewart, (4-0), de Great Falls, MT rápidamente impresionó bajo la bandera de BKFC con dos nocauts en el primer asalto sobre Darrick Gates en BKFC Fight Night Montana y Daniel Gary en BKFC 24.

Al derrotar a Rusty Crowder en BKFC Fight Night Montana 2 el 10 de septiembre de 2022, Stewart reclamó el título mundial en BKFC 44 el 9 de junio de 2023 con una actuación espectacular contra Louie Lopez frente a una multitud local agotada en el Four Seasons Arena.

Peleando desde Plantation, FL, la atracción Howard Davis (5-1-1) actualmente tiene una racha ganadora de tres peleas que incluye victorias populares sobre Jeff Chiffens (BKFC 49), Eduardo Peralta (BKFC 45) y Trevor Morris (BKFC 38).

En breve se anunciarán más detalles sobre BKFC 56.