La noche que Dustin Rhodes descubrió a Goldust

Dustin Rhodes es Goldust y Goldust es Dustin Rhodes. Pero no son lo mismo. Hoy conocemos cuando la personaje descubrió al personaje. Hablando recientemente en Wrestling Perspective Podcast with Lars Frederiksen and Dennis Farrell, el veterano luchador de AEW explicaba la noche en que entendió como The Bizarre One debía ser.

> El descubrimiento de Goldust

“Sucedió en el Madison Square Garden, y sucedió en 1996, creo. Yo estaba luchando contra Savio Vega, y estuvimos luchando juntos en bucle en house shows durante semanas o meses. Me estoy orientando tratando de averiguar como trabajar como rudo, el personaje, y cosas por el estilo.

“Todas las noches él quería que yo hiciera ciertas cosas, y yo diría que no, que no puedo, que no puedo hacer eso porque tenía miedo de cruzar la línea. Esto es cuando Vince [McMahon] solía ir a los house shows y estar detrás de la cortina. Veía los shows para ver quién obtenía reacciones de la multitud y cosas así. Yo estaba como: oh Dios, y estamos en el Garden. Quiero decir, esto es Puerto Rico, él es puertorriqueño. La población puertorriqueña en Nueva York es muy alta, y en 1996 era una locura.

“Fue tan simple como,:está bien, voy a hacer esto esta noche. Salgo y me muero de miedo. Llegamos al punto del combateen el que voy a hacer esto, básicamente voy detrás de él y frotando su pecho de arriba abajo. Se da la vuelta, me carga y salgo del ring, así de simple. El roce de la parte del pecho es lo que realmente enojó a los fanáticos.

“Estaba muerto de miedo porque no quería representar algo que no soy, pero así es el mundo del espectáculo. Eso es lo que hace que los personajes surjan. Los hace realmente buenos o realmente una mi*rda. Entonces, tan pronto como escuché esa respuesta de la multitud de Nueva York, son despiadados, fue como: maldita sea. Simplemente aproveché la situación. Pensé que no podía hacerlo, y crucé la línea, y funcionó. Solo estaba mirando, y me están gritando todo tipo de cosas obscenas posibles. Están tirando cosas, tuvieron que hacer un corte para que parara o sería expulsado. Todavía están tirando mi*rda, y estoy esquivando cosas; volví a rodar en el ring, y Savio estaba en la esquina, solo riéndose, y yo estaba como: ¿de qué carajos te ríes? Nos encerramos de nuevo, y dije, ¿de qué te ríes? Él dijo: ‘Mira lo fácil que fue. Ahora, mira. Voy a hacer que hagas una cosa más’. Lo empujé hacia la esquina, y él dijo: ‘Date la vuelta y frota tu trasero en el área de mi entrepierna’. Así que lo hice. bien. Me di la vuelta e hice estas expresiones faciales. Estas expresiones faciales raras, y él me atacó de nuevo, y salí de nuevo.

“El resto fue historia a partir de ese momento. Goldust se convirtió en Goldust, y encontré al personaje esa noche, y fue genial. Tuve una buena carrera por un tiempo”.

1996 Savio Vega / Goldust was the hottest WWF house show program in years. I got to see it twice, crowd was on 🔥 🔥 🔥 from bell-to-bell! @dustinrhodes @SavioVega pic.twitter.com/q17E5nngcG — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) January 27, 2022

¿Qué opinas de Dustin Rhodes? ¿Y de Goldust?