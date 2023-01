Empieza curioso 2023 dentro del seno de WWE, casa que se empeña últimamente en dar más de qué hablar por asuntos realmente extraluchísticos, ante los que seguidores y analistas de este bello arte como un servidor, que prefieren hablar de lo que sucede sobre el ring, mostramos cierta mueca de pereza.

Al momento de escribir esta nota, la gran pregunta pasa por si a lo largo del día de hoy o cuanto menos en lo que resta de semana, WWE confirmará su venta a Arabia Saudita, tras el regreso de Vince McMahon.

Irónico, considerando la condición de gran mácula sobre la imagen pública de la empresa que supone su acuerdo con Mohamed bin Salmán y Cía, y que, entre otras cosas, ha provocado que a ciertos talentos, si tiramos de eufemismo, no se les reciba allí con alfombra roja cada vez que el elenco se desplaza hacia el régimen asiático.

Alguien que quiso dar el primer paso y directamente no acudir a las citas sauditas es Sami Zayn, como consecuencia del conflicto existente entre Arabia Saudita y Siria, país este de origen de los padres del “Honorary Uce“, y por el que el gladiador lleva tiempo promoviendo su campaña ‘Sami For Syria Mobile Clinic’, con la que ya ha logrado ceder dos hospitales móviles a la población de dicho estado, en guerra desde 2011.

Y cuando ni siquiera está confirmada esa venta de WWE a Arabia Saudita, la comunidad luchística de internet es tal hervidero de especulaciones en las últimas horas que numerosos fans dan por perdido a Sami Zayn como Superestrella.

Véase, el usuario ErdriclLoto, recordando el “Last Man Standing” que Zayn, bajo la identidad de El Genérico, disputó contra Kevin Owens (entonces Kevin Steen) en ROH Showdown in the Sun. Parece que previendo la separación de Zayn y Owens, dicho fan quiso recordar la gran rivalidad que mantuvieron antes de firmar por WWE. O también el usuario AstonMac, con un hilo de “apreciación” a Zayn que suma ya un total de 337 comentarios.

Yendo hacia el universo tuitero, el runrún no es menor.

All trolling and memes aside, I'm so sad for Sami Zayn. He's finally getting the recognition he deserves, and the respect he deserves. I hope this sale does not affect his push or the long-term plans the company has for him. #WWE with Sami Zayn is a much better place. pic.twitter.com/sMPGPBRlGo

Maybe this is why Sami Zayn was absent Monday with no explanation. The writing was on the wall?



If the whole popcorn thing was the last thing he did in the E, then he went out with a bang.