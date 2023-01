Tyler Bate volverá a WWE NXT el próximo martes

Tyler Bate perdió en Worlds Collide el Campeonato NXT UK, que quedó “absorbido” por el Campeonato NXT durante una lucha de unificación. Y días después, tuvo su última aparición en televisión durante el episodio de la tercera marca del 20 de septiembre, perdiendo ante JD McDonagh. Desde entonces, no ha aparecido en la programación de NXT, revelándose en su momento que se encontraba atendiendo algunos asuntos pendientes.

► Tyler Bate estuvo ausente de la programación de NXT por varios meses

“Big Strong Boi” logró el Campeonato NXT UK cuando tenía solo 19 años, y tiene la distinción de ser el primer y último Campeón de NXT UK. Tras varios meses de ausencia, Tyler Bate está programado para regresar la próxima semana. Así fue promocionado por WWE durante la reciente transmisión de NXT, que celebró su edición anual de New Year’s Evil, mostrando un video con el británico caminando entre destellos de sus logros en la WWE, y culminando con el anuncio de su esperado regreso a las pantallas.

Además, también se anunció Carmelo Hayes y Trick Williams se unirán para luchar contra Apollo Crews y Axiom. El encuentro fue reservado después de que Apollo y Axiom aparecieran juntos durante un segmento durante New Year’s Evil esta noche.

NXT también anunció que Gallus —quienes volvieron anoche de sus suspensión— se enfrentarán a Josh Briggs y Brooks Jensen el próximo martes en el programa. Recordemos que Wolfgang y Mark Coffey no solo regresaron de su suspensión, sino que también obtuvieron una oportunidad futura por el Campeonato de Parejas NXT contra The New Day al ganar un Gauntlet Match a Pretty Deadly.

Con estos anuncios, el cartel confirmado para la siguiente edición de WWE NXT queda como sigue:

Tyler Bate regresa

Apollo Crews y Axiom vs. Carmelo Hayes y Trick Williams

Josh Briggs y Brooks Jensen vs. Gallus