Dominik Mysterio comenzó a hacer apariciones en la televisión de la WWE en 2019 junto a su padre, Rey Mysterio, Aproximadamente un año después, en SummerSlam en 2020, el joven luchador se enfrentó a Seth Rollins. Todo lo que ha sucedido desde entonces no ha hecho más que desarrollar la carrera del hijo de la leyenda enmascarada como Superestrella. Fue Campeón de Parejas SmackDown, estuvo en grandes combates, protagonizó momentos para la historia, y actualmente está dando sus primeros pasos como rudo en The Judgment Day.

► René Duprée aconseja a Dominik Mysterio

Obviamente, todavía tiene mucho que mejorar y por lo visto hasta ahora lo va a ir haciendo. Dicho esto, ¿debería ir más al gimnasio? ¿O no lo necesita por quién es su padre? Estas dos preguntas nos las planteamos debido a las recientes declaraciones de René Duprée en su podcast, Café de René. El ex WWE nunca luchó con el hijo pero sí lo hizo con «The Great Mask of All Time», en 21 ocasiones de 2004 a 2005. Y está dispuesto a entrenar a Dominik. También cree que la mayoría de la compañía necesitan un mejor estado físico. Aunque eso realmente no es garantía de nada.

“¿Lo entrenaría? Sí, necesita ir al gimnasio. ¿Pero sabes que? El 85% está detrás del escenario. Su padre es amado y una leyenda y no tiene por qué hacerlo«.

Dominik Mysterio solo tiene 25 años y toda una vida por delante en la lucha libre profesional, así que todo lo que tenga que corregir lo irá haciendo porque eso lo irá llevando poco a poco a los siguientes niveles. De momento, podríad ecirse que su carrera va de maravilla. Veremos cuáles son sus siguientes pasos como Superestrella de la WWE.

