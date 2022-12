René Duprée trabajó durante cinco años en la WWE (2002-2007) y a pesar del tiempo que ha pasado desde entonces nunca ha dejado de estar del todo desconectado puesto que además de que muchos fans recuerdan su carrera como Superestrella él se mantiene al día de lo que pasa en la compañía; por ejemplo, a través de su Cafe de Rene, en el que también revela o se acuerda de historias pasadas que comparte con sus seguidores. Justamente ahora nos hacemos eco de sus comentarios en un reciente episodio.

► René Duprée habla de Stephanie McMahon y las Divas

Cuando le preguntaron si sentía atracción por Stephanie McMahon, «The French Phenom» contestó:

«Sin comentarios. Sigue adelante. Continúa. Sin comentarios. Sigue adelante. Sigue adelante».

Y luego habló también sobre las Divas de la WWE, con las que alguna vez se le relacionó:

«Todas ellas. No. No, pero voy a decir esto. Es como después de trabajar allí, me doy cuenta, bueno, he estado casado durante años, pero como si fuera soltero, solo la atracción física que no significa una mi*rda. Eso podría llamar mi atención, pero tengo que conocer la personalidad, ya sabes a lo que me refiero. Sí, es agradable de ver y esas cosas, pero, ya sabes, la personalidad y el maldito cerebro son atractivos. Una mujer que es j*didamente inteligente, ya sabes, para mí, la indicada, sí».

¿Alguno de nuestros lectores o lectoras se siente atraído por Stephanie McMahon?