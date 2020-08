Seth Rollins debuta a Dominik: así quedó su cuerpo

Seth Rollins se cansó de tenerle compasión a Dominik Mysterio, con quien se verá las caras en el PPV SummerSlam 2020, en lo que será la primera lucha profesional del hijo de Rey Mysterio. Esta noche en Raw, le hizo una pequeña emboscada junto con Murphy y le dio la bienvenida a WWE y a la lucha libre profesional con un tremendo y brutal ataque con palos de kendo.

► Dominik Mysterio recibe su primera paliza con un palo de kendo

Sí, ya sabemos que Dominik ya había recibido dos palizas por parte de Brock Lesnar el año pasado, pero esta vez las consecuencias sí se pudieron ver de gran medida en el cuerpo de Dominik Mysterio. WWE publicó en su cuenta oficial de Instagram dos fotografías en donde se aprecia cómo quedó el cuerpo de Dominik:

Por otra parte, Dominik también debutó su primer tema de entrada oficial, denominado Vengo por ti, por def rebel, o Anthony Mirabella, su nombre real:

A continuación el vídeo no oficial con el momento:

Así recapitulamos en nuestra cobertura lo que ocurrió en la firma oficial de contrato para SummerSlam:

Samoa Joe nos da la bienvenida esta noche y está en el centro del ring para la firma del contrato de la lucha que Seth Rollins y Dominik sostendrán en SummerSlam.

Joe actúa de manera muy profesional y da la bienvenida primero al Monday Night Messiah, Seth Rollins, quien viene acompañado por Murphy.

Ahora es el turno de Dominik, quien viene armado con un palo de kendo.

Seth Rollins se pregunta qué es lo que está pasando aquí. Joe toma el palo de kendo y le dice que en lugar de ver a "Seth Freaking Rollins", ahora ve a un tipo que tiene como objetivo lastimar a todo el mundo. Y en lugar de verlo en la cima, ahora tiene que enfrentarse a un individuo sin entrenamiento como Dominik.

Rollins le replica a Joe y le dice que él no lo buscó, sino que Dominik, al igual que Mysterio y Black, han tomado la decisión errada de interponerse en su camino, sino que más bien él no tuvo opción, ya que cada uno de las personas le ha hecho daño y no le quedó otra que hacer los sacrificios necesarios por el bien común.

Dominik le dice que nunca será suficiente para él y que solo saca excusas para justificar sus ataques. Dominik le dice que el único "bien común" que persigue es el suyo. Rollins le dice que Dominik es un malagradecido y dice que todo lo que está viviendo ahora se lo debe a él.

Dominik dice que si bien su sueño es estar en un ring de WWE, ahora quiere patearle el trasero en SummerSlam. Rollins le dice que no duraría ni diez segundos en una lucha común. Rollins dice que es el mejor luchador y por eso le dará una oportunidad para que pueda utilizar su palo de kendo, y con ello, no tendrá excusas para cuando acabe su carrera antes de que esta empiece.

Rollins y Dominik firman. Este último duda un poco, pero no pasa a mayores. Momento histórico para el hijo de Rey Mysterio.

Rollins lo felicita sarcásticamente por convertirse en una Superestrella de WWE; sin embargo, lo echa del ring, ya que tiene una lucha en este momento contra Humberto Carrillo.

Es oficial, la firma de contrato entre Seth Rollins y Dominik Mysterio fue realizada y ambos se verán las caras en #SummerSlam!#WWERAW — WWE LatinoAmerica (@WWE_NoticiasLA) August 11, 2020

► 1- Seth Rollins vs. Humberto Carrillo

Al volver del comercial, ya ha iniciado la acción y Rollins domina al inicio ante la atenta mirada de Dominik.

Ahora es Carrillo quien toma la iniciativa enviando a Rollins afuera del ring con una patada. Dominik observa desde afuera.

Rollins castiga a Carrillo afuera y Dominik está alerta ante alguna interferencia de Murphy. En el ring, Rollins atacaba y Carrillo lo neutraliza con una patada.

Ahora Rollins castiga a Carrillo sobre la cuerda superior, pero Carrillo lo derriba y va por un Moonsault. Murphy busca interrumpir, pero Dominik lo envía abajo con el palo de kendo. Carrillo falla su maniobra y Rollins lo sorprende con un par de bombazos, seguido del pisotón y se acabó esto. Seth Rollins se lleva la victoria.

Seth Rollins gana en un corto y regular combate. Carrillo no fue rival para el Monday Night Messiah y ojalá que Dominik haya tomado notas, como le sugirió Rollins.

Rollins se lleva la victoria sobre Humberto en una lucha corta, muy buena la secuencia final de Rollins, y Rollins (y Murphy) se van a los golpes con Dominic. #WWERaw — Tc Wrestling (@TcWrestling1) August 11, 2020

Afuera del ring, Dominik se distrae y es atacado por Murphy y enviado al ring. Rollins contribuye la faena y luego de advertirle, Dominik logra lanzarse sobre Rollins. Sin embargo, Murphy se reincorpora y rápidamente la superioridad numérica resulta demasiado favorable a los rudos.

Ahora Rollins ahora utiliza el palo de kendo para castigar a Dominik.

Las cosas no mejoran para Dominik. Le saca la camiseta y le enreda sus brazos contra las cuerdas y continúa el azote.

Mientras tanto, frente a una cámara saluda a Rey Mysterio y lo reta a que pida misericordia. El público abuchea.

Rollins ordena a Murphy a tomar otro palo de kendo y lo invita a que lo castigue. La piel de Dominik está toda lastimada. Va por el pisotón, pero Dominik cae. Rollins se ríe y se va satisfecho.

50 sombras de Rey. Juasjuas wweargentina humor fiestas de 15 cobramos la IFE #WWERAW pic.twitter.com/O870sn2502 — #OneFallEnCuarentena (@WWEArgentina_OK) August 11, 2020

El segmento del principio me encantó y despues la recontra re cagada a palazos de Seth y Murphy a Dominik fue genial. Me duele todo a mi de solo ver las marcas que le dejaron #WWERaw — Lucas ︽✵︽ 💧 (@irondanvers) August 11, 2020

