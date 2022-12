Ohio Valley Wrestling fue un territorio de desarrollo de la WWE del que salieron grandes luchadores como John Cena, Randy Orton, Brock Lesnar o Batista, de quien continuamos hablando para conocer una curiosa historia que tuvo relación con Kenny Bolin, entonces gerente, así como con la novia que «El Animal» tenía entonces, Angie.

El mismo Bolin la recuerda en una reciente aparición en Café de René, el podcast de René Duprée. No hemos hablado mucho de él en los últimos tiempos pero el año pasado nos hacíamos eco de sus comentarios sobre que la compañía necesita a nuevas estrellas y no más regresos de John Cena. Todo ocurrió después de que él mismo le hiciera una broma a Batista.

► La vez que Batista amenazó al gerente de OVW

“Le dije: ‘Dave, no creo que tengamos lugar para ti en el auto. Creo que podemos llevar a esa linda niña a Cincinnati con nosotros’. [John] Cena se ríe, Rico se ríe, como si [obviamente no] fuera a dejar a Batista por mí. [Más tarde] Tocan mi ventana, Batista está ahí. Miré a Rico y dije: ‘Bueno, esto no puede ser j*didamente bueno’, así que bajé la ventanilla y dije: ‘¿Puedo ayudarte?’. Él dice: ‘¿Te importa si hablamos un minuto?’. Le dije: ‘Claro’, así que salí del auto. Él dice: ‘Sé que esto probablemente hará que Cornette se enoje conmigo, pero solo quiero decirte que no aprecio que coquetees con mi novia’«.

La verdad es que solo fue una broma, no tiene sentido que Batista se enfadara. Aunque entendemos que eso le hizo ganarse cierto nombre en OVW. En el territorio, era conocido como Leviathan, y llegó a ser Campeón de Peso Completo durante 84 días hasta que perdió el título a manos de John Cena, quien entonces era conocido como Prototype.