Corey Graves escoge su combate del año

No ha sido 2022 una gran temporada en cuanto a calidad de luchas dentro de WWE, con motivo de la remodelación de NXT y el cierre de NXT UK el pasado septiembre; los dos escenarios que concentraban el grueso de calidad «in-ring».

Pero a pesar de ello, el elenco principal dejó algún que otro buen encuentro, y recientemente, la cuenta WWE On Fox, vía votación de sus seguidores, hizo pública la elección del Cody Rhodes vs. Seth Rollins III en Hell in a Cell como combate más brillante del 2022.

Rhodes y Rollins conjugaron un tercer episodio de su excelente rivalidad marcado por la lesión de «The American Nightmare» horas antes del PPV. Cosa que no impidió al ex-AEW competir y dejarnos, según Dave Meltzer, la actuación definitoria de su carrera, valorándola con sus célebres 5 estrellas.

► Una historia perfecta

Y ahora, ese «Hell in a Cell» también cuenta con el elogio de Corey Graves. Ante los micrófonos de la última edición de ‘After The Bell’, haciendo repaso de lo que ha dado de sí 2022, el comentarista se muestra contundente.