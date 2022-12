Shawn Spears aclara que no volverá a WWE pronto

La política de WWE y AEW es clara: monopolio de talentos, cueste lo que cueste. Aunque no haya espacio ni planes claros. Pero por si acaso, mejor que todos los nombres posibles estén bien atados.

Triple H ya ha conseguido que William Regal haga el camino inverso al que estábamos acostumbrados desde 2019. Y seguramente en 2023 veamos más regresos a WWE vía AEW. ¿Qué tal, por ejemplo, Shawn Spears?

Mucho se habló de su futuro el pasado verano, ante su prolongada ausencia de las pantallas, coincidiendo con la desaparición de MJF. Rumores que quedaron tumbados cuando el canadiense hizo su regreso en el episodio de Dynamite del 12 de octubre y disputó un combate en el capítulo de Rampage de esa misma semana.

Según expuso Spears al público de Toronto asistente a dicha entrega de Rampage, el fallecimiento de su madre y el anuncio de su inminente paternidad fueron los dos motivos de peso que le hicieron alejarse de los rings durante casi cinco meses.

Y parece que aquel par de implicaciones de Spears fueron ocasionales, a tenor de darse sobre suelo canadiense, porque este gladiador no ha vuelto a hacer acto de presencia por la programación de AEW.

Nueva ausencia que, de nuevo, provoca que la comunidad luchística de internet contemple la posibilidad de verlo firmar con WWE. Runrún al que Spears pone fin con el siguiente tuit, como respuesta a una pregunta de Oh Yeah Wrestling.

Don’t hold your breath…

Not going there anytime soon. https://t.co/cAjWqeDmcT

— Shawn Spears™️ (@ShawnSpears) December 27, 2022