Los dos meses de la nueva etapa de Cody Rhodes dentro de WWE sin duda han hecho mucho ruido. Desde su sonado retorno en WrestleMania 38 hasta la de momento última parada competitiva sobre el PPV Hell in a Cell, donde enfrentó también a Seth Rollins.

Y dicho combate del pasado junio, entre críticas hacia WWE por permitir que Rhodes luchara con el tendón de su pectoral derecho desgarrado, obtuvo las célebres cinco estrellas de Dave Meltzer (primera vez para una lucha de WWE desde el John Cena vs. CM Punk de Money in the Bank 2011), quien analizó así tal «Infierno en la Celda».

«Rhodes luchó en el estelar del PPV, un combate de Celda Infernal con Rollins, el 5 de junio, en uno de los combates más emocionantes de la historia reciente y que seguramente quedará entre los combates mejor recordados e históricos de los últimos años. Para ser franco, esto debería acabar siendo el combate definitorio de su carrera. Depende cómo WWE lo impulse después, porque si lo ignoran, los fans lo seguirán recordando, pero si lo impulsan como histórico, se convertirá en algo grandioso. El público enmudeció cuando se quitó su chaqueta y los fans pudieron ver las moraduras. Si debió luchar en el combate es una cuestión, pero la actuación fue tremendamente valiente y en teoría debería ser una de esas cosas quede como algo legendario en la industria […] «El combate fue tremendamente emocionante. Puede discutirse que el combate, movimiento por movimiento, si Rhodes no se hubiera lesionado, no sería visto como uno de los grandes combates dentro de la Celda Infernal de la historia. Pero eso sería no entender la lucha libre. Los grandes momentos se basan en el tiempo, el lugar y las circunstancias […] «Fue el drama del combate lo que marcó la diferencia entre lo que hubiera sido un show bastante normal con aparentemente un empaque estelar más bajo de lo habitual y un show que en general fue bien recibido […]»

► Rhodes y Rollins reciben otro honor

Y ahora, la cuenta de Twitter de WWE on FOX otorga su particular premio a Rhodes y Rollins. Luego de pedir que sus seguidores votaran por la mejor lucha del 2022 en WWE, he aquí el resultado.

The 2022 @WWE Match of the Year is Cody Rhodes vs. Seth “Freakin” Rollins at #HIAC, as voted on by the WWE on FOX fans!@CodyRhodes @WWERollins #WWEonFOXAwards pic.twitter.com/GBD5tqLoLa — WWE on FOX (@WWEonFOX) December 24, 2022

Hablando de Rhodes, estaríamos, presumiblemente muy cerca del regreso de «The American Nightmare» a la programación de WWE, y parece que retomará de algún modo su rivalidad con Rollins.