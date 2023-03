¿Estuvo Bray Wyatt tras bastidores en el reciente SmackDown?

Un informe reciente de Dave Meltzer acerca de la ausencia de Bray Wyatt de la WWE, así como su posible participación en WrestleMania 39. Y realmente no se ha sabido nada más, así que hasta hace poco la situación era que el luchador estaba enfermo. No obstante, un fanático se tomó una fotografía con el luchador y la subió a sus redes, con la novedad de que —al menos a primera vista— The Eater of Worlds no lucía como alguien enfermo o lesionado, sembrando aún más las dudas en torno al motivo de su ausencia en televisión.

► Bray Wyatt estuvo en su casa este viernes

Si bien el regreso de Bray Wyatt a la WWE fue un momento emocionante, y que tuvo una gran construcción previo a su lucha de regreso en Royal Rumble contra LA Knight, lo cierto es que parece que su camino hacia WrestleMania 39 se topó con un verdadero obstáculo. Estaba previsto que se enfrentara en el magno evento contra Bobby Lashley, e incluso ya habían compartido un par de segmentos en televisión, pero inexplicablemente dejó de mencionarse este combate y la situación de Wyatt es incierta en este punto.

Sean Ross Sapp informó recientemente por medio de Fightful Select de que Bray Wyatt no estuvo en Las Vegas para el reciente Friday Night SmackDown, y que el ex Campeón WWE se encontraba en su casa en Tampa, Florida.

“Bray Wyatt no estuvo en Smackdown el viernes. Estaba en Tampa, en su casa.“

Habrá que ver qué sigue para Bray Wyatt. Su alianza aparentemente obvia con Alexa Bliss también se estancó, aunque ella afirmó que estará en WrestleMania el próximo fin de semana. Mientras tanto, Bobby Lashley, el rival inicialmente pactado para Wyatt, formará parte de la batalla campal en honor a Andre The Giant el próximo viernes en SmackDown.