Esto estaría haciendo hoy Chris Jericho de seguir en WWE

Con 49 años, y una barriga a prueba de bombas, Chris Jericho sigue mostrándose dominante allá donde va. Ayer derrotó a otra leyenda viviente como Hiroshi Tanahashi bajo la segunda jornada de Wrestle Kingdom 14, en un duelo que contaba con la estipulación de una oportunidad titular para «The Ace» si conseguía derrotar a «Le Champion». Dinámica de trabajo entre EEUU y Japón que le ofrece aún una mayor exposición, inviable de haber decidido continuar en WWE. Posibilidad sobre la que Jericho habló durante una reciente entrevista con Sports Illustrated.

► Un Chris Jericho enquistado en sus viejos trucos

Mi compañero de SÚPER LUCHAS Azxa Krex ya recogió un extracto de esta charla, donde el Campeón Mundial AEW dijo no querer convertirse en una «reliquia» como DX. Y a continuación, Jericho consideró que de no haber cambiado de aires, seguramente él también habría caído en una redundancia.

Si aún siguiera en WWE, seguiría haciendo ‘The List’ y eso luciría muy viejo. Me encantan todas las grandes cosas que hice en el pasado, pero salir ahí fuera y decir otra vez y decir ‘Raw is Jericho’ o ‘Soy el Ayatollah of Rock ‘n’ Rolla’ se parecería a una banda de rock que nunca saca nuevos discos y hace giras cada verano. Siempre aprecio cuando las bandas tocan nuevas canciones, porque yo también toco nuevas canciones. De otra manera, no hay razón para continuar, a mi juicio.

De igual manera, Y2J hizo estas declaraciones a The Aquarian la semana pasada.

Hice todo lo que pude hacer en WWE, pero ahora me gusta ser parte de una compañía que estoy criando desde cero. Eso me atrae. Podría volver a WWE mañana y sé exactamente cuál sería mi posición, pero prefiero estar aquí. No hay límites, son aguas desconocidas. Ni siquiera sabemos lo que sucederá día a día en AEW. También creo que a los fanáticos les gusta una alternativa. Los miércoles por la noche en televisión son geniales ahora.

Chris Jericho denota con sus palabras que en WWE quedaría relegado a un rol de veterano, ante el talento pujante, y con limitada libertad de movimiento. En cambio, AEW sí lo necesita con apremio a fin de elevar un producto novel necesitado de estrellas de primer nivel «mainstream». Aunque aquí use viejos trucos de su sombrero, como ese «The Lexicon of Le Champion»; que a todas luces supone un reciclaje de su famosa lista de WWE. De resultas, ya sea en AEW o en McMahonlandia, puede decirse que el factor novedad no es tan grande.