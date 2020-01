NJPW WRESTLE KINGDOM 14 | 5 DE ENERO 2020 .— New Japan Pro Wrestlig continúa con las emociones de su gran evento en el Tokyo Dome, en la segunda función de la que se espera sea tan memorable como la del día previo.

El cartel es más breve que la noche de ayer, con nueve combates, de ellos seis encuentros son de campeonato, incluyendo la disputa del esperadísimo Double Gold Dash, donde el vencedor será doble monarca con los principales títulos individuales de la empresa del león. Han quedado definidos los aspirantes a éste premio dorado: Tetsuya Naito y Kazuchika Okada.

NJPW Wrestle Kingdom 5 de enero 2020 2020

También el boletaje para la segunda fecha se encuentra totalmente agotado, así el evento cumple de manera exitosa su cometido de la doble jornada. Las cifras oficiales se conocerán en los días subsecuentes.

► 0. Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER, Gauntlet Match: Togi Makabe, Toru Yano y Ryusuke Taguchi (c) vs. Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI y Robbie Eagles vs. «King of Darkness» EVIL, Shingo Takagi y BUSHI vs. Taichi, Yoshinobu Kanemaru y El Desperado vs. Bad Luck Fale, Yujiro Takahashi y Chase Owens

► 1. Jushin Thunder Liger Lucha de Retiro II: Jushin Thunder Liger y Naoki Sano con Yoshiaki Fujiwara vs. Hiromu Takahashi y Ryu Lee

T

—

2. Campeonato Jr. de Parejas IWGP: Taiji Ishimori y El Phantasmo (c) vs. SHO y YOH

3. Campeonato Británico de Peso Completo: Zack Sabre Jr. (c) vs. SANADA

4. Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP: Jon Moxley (c) vs. Juice Robinson

5. Campeonato de Peso Abierto NEVER: KENTA (c) vs. Hirooki Goto

6. Lucha especial individual: Kota Ibushi vs. Jay White

7. Lucha Especial Individual: Hiroshi Tanahashi vs. Chris Jericho

8. Campeonato de Peso Completo IWGP y Campeonato Intercontinental IWGP Intercontinental: Kazuchika Okada (c) vs. Tetsuya Naito (c)