No sabemos qué hubiera ocurrido de haber estado las redes sociales presentes en la época de Shawn Michaels o The Undertaker, pero desde hace tiempo vemos como los luchadores no son los mismos cuando están luchando que cuando hacen publicaciones en Twitter o Instagram. Tienen completamente derecho a hacer lo que quieran, pero muchos veteranos no aprueban que rompan la mística, afirmando que eso afecta a lo que ocurre cuando vuelven a los encordados para trabajar. Incluso vemos a muchos utilizando sus nombres reales, como es el caso de Rusev.

► Los incendios forestales en Australia: Rusev quiere crear conciencia

Miroslav Barnyashev, nombre con el que nació la Superestrella de WWE, se hace llamar Miro en internet y recientemente compartió algunos pensamientos propios, lo que le hizo tener algunas palabras no demasiado agradables con algún fan. Todo empezó con su molestia con la falta de ayuda que está recibiendo Australia ante los devastadores incendios forestales que está sufriendo desde hace semanas.

Notre Dame cathedral got 1 BILLION in donation in 24hr ,WE CAN HELP AUSTRALIA! — Miro (@RusevBUL) January 5, 2020

«La catedral de Notre Dame recibió MIL MILLONES de dólares en donaciones en 24 horas. ¡PODEMOS AYUDAR A AUSTRALIA!«.

Un usuario, que eliminó su respuesta, contestó de esta forma, burlándose de la trama que el luchador protagoniza en WWE:

«Lo que hacen los líderes de nuestras naciones tiene menos sentido que una historia racial de cornudos«.

Esto no gustó nada a «The Bulgarian Brute».

If i wasn’t obligated to WWE OR GOD i would have said lots of things that you wouldn’t like. I’m taking the higher road as hard as it is. https://t.co/iFAjzr1iLK — Miro (@RusevBUL) January 5, 2020

«Si no quedara mal ante WWE o ante DIOS, te habría dicho muchas cosas que no te hubieran gustado. Me estoy conteniendo tanto como puedo».

Pero la cosa no acabó ahí.

You are dumb and blocked. Not in a mood for this https://t.co/Qo35W2vcOc — Miro (@RusevBUL) January 6, 2020

— Voy a citar mis obligaciones hacia WWE y hacia Dios cada vez que haga algo que a la gente no le gusta. — Eres un idiota y estas bloqueado. No estoy de humor para esto.

I don’t understand the HATE it’s coming. My name is Miro, I’m not in a storyline. I am speaking as a human being. Please don’t make this about WRESTLING — Miro (@RusevBUL) January 6, 2020