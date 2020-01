Chris Jericho tiene 49 años, ha vivido todo lo que cualquier luchador puede vivir durante una carrera, pero está en uno de los mejores momentos de su vida luchística. Es más, ¿cuándo no lo ha estado? Es el Campeón Mundial de Peso Completo AEW, lidera The Inner Circle y está rivalizando con otra de las grandes estrellas de su empresa, Jon Moxley. Por si no fuera suficiente, va a verse las caras con Hiroshi Tanahashi en Wrestle Kingdom 14. Y además está hablando de que en un futuro podría regresar a WWE.

► Chris Jericho dispara contra DX

El veterano luchador canadiense siempre va hacia delante, nunca ha querido ir hacia atrás. Esto mismo puso en claro durante su reciente entrevista con Sports Illustrated, aclarando que nunca ha querido continuar haciendo lo mismo una vez tras otra.

«Tengo una gran lista de éxitos, pero muchos de ellos nunca volverán a ponerse sobre la mesa porque estoy demasiado ocupado concentrándome en nuevos triunfos y actuando al más alto nivel. Es difícil dejar atrás todos los viejos trucos y frases, y arriesgarse con cosas nuevas, pero si no lo haces, es como si DX llegara al ring en 2019 y gritara ‘¡Suck It!’. Parece una reliquia del pasado y yo nunca quise ser eso«.

Jericho pone como ejemplo su nuevo listado llamado Lexicon of Le Champion, que se ha comparado con la List of Jericho. Es verdad que es lo mismo, es una lista, no tiene más, pero es diferente. Igual que su nueva frase preferida «A Little Bit of the Bubbly!», que sustituye a muchas otras que ha utilizado a lo largo de su carrera pero que no quiere repetir para seguir ofreciendo algo nuevo a los fans.

Por otro lado, no tiene nada de malo lo que hacen en DX, los aficionados también disfrutan de esto. Pero Jericho prefiere seguir innovando.