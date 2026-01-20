Este es el estado de Je’Von Evans tras su combate en WWE RAW

Je’Von Evans sigue luciéndose en Monday Night Raw, y en el reciente episodio se enfrentó ante El Grande Americano en un mano a mano, que había transcurrido con normalidad hasta queel programa regresó de la pausa publicitaria, donde se vio a Evans siendo ayudado a salir del ring por varios oficiales de la WWE. Aunque pudo caminar por sí solo, los comentaristas indicaron que podría haber sufrido una lesión en el hombro o el pecho, y el combate finalizó con anticipación.

► Je’Von Evans no pudo terminar su combate en WWE RAW

Je’Von Evans preocupó a los fans y a los directivos de la WWE tras la abrupta finalización de un combate en el reciente episodio de Monday Night RAW. El programa, celebrado en el SSE Arena de Belfast, Irlanda del Norte, contó con un combate individual entre Evans y El Grande Americano que no llegó a su fin previsto, y se temía lo peor.

Sin embargo, un nuevo informe de PWInsider reveló que Je’Von Evans se encuentra bien. Si bien se menciona no hubo mayor preocupación por una lesión ósea, inicialmente hubo cierta preocupación por una posible conmoción cerebral y decidieron tomar cartas en el asunto como precaución, luego de lo cual, el luchador fue evaluado por el equipo médico tras bastidores, descartándose algo grave y autorizándole a marcharse con el resto del elenco, lo cual es una buen señal; no obstante, no se ha descartado por completo una conmoción cerebral.

Sean Ross Sapp complementó el informe anterior con una publicación en sus redes sociales, dando cuenta de que la ex estrella de NXT se encuentra bien tras el susto.

«Parece que Je’Von Evans está bien después de que su combate fuera detenido hoy en RAW.»

Afortunadamente, parece que Evans no se perderá mucho tiempo, si es que pierde alguno. En todo caso, WWE hizo lo correcto al detener el combate, priorizando la salud de su luchador, y se espera que su estado de salud continúe bajo monitoreo en los próximos días.