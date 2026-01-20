Esta es la razón por la que Trey Miguel fue despedido de AEW

Como ya lo informamos, Los Rascalz firmaron recientemente con AEW. La facción integrada por Trey Miguel, Zachary Wentz, Myron Reed y Dezmond Xavier abandonó TNA y se integraron al elenco de Tony Khan.

Sin embargo, el sábado pasado en AEW Collision debutaron solo tres de ellos, y un día después, se confirmó que Trey Miguel había sido despedido.

► Las razones por las que Trey Miguel fue despedido de AEW

Todo indica que el despido se debe a las críticas que ha recibido por comentarios controvertidos que hizo en años pasados en las redes sociales, los cuales resurgieron recientemente. Estos incluyen declaraciones homofóbicas y antisemitas.

En 2020 marzo de 2020, en una discusión con un troll en Facebook, Miguel equiparó la fealdad con ser gay, sugiriendo que las personas se vuelven homosexuales por miedo al rechazo del sexo opuesto. El comentario exacto fue:

‘Obviamente eres gay. La mayoría de las personas tan poco atractivas como tú se vuelven gays por miedo al rechazo del sexo opuesto. Así que encuentras consuelo, capacidad y familiaridad en el mismo sexo y terminas emparejándote con alguien igual que tú… gay. Porque no hay otras malditas opciones. Sí, la verdad es una perra’.

Trey se disculpó el mismo día, afirmando que no era anti-LGBTQ+ y que sus palabras fueron equivocadas, pidiendo perdón a la comunidad.

Un año antes, en una discusión con David Starr (quien es judío), Miguel criticó que Starr usara equipo de lucha con el lema “Black Lives Matter”. La discusión escaló a insultos antisemitas, donde Miguel se burló de Starr por fotos llorando en un antiguo campo de concentración nazi y visitando el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, diciéndole “go cry at a wall”. Además, usó la frase controvertida “All Lives Matter” para restar importancia al movimiento BLM.

Estos incidentes resurgieron en días pasados, y eso condujo a su despido, el cual se habría debido a presión de altos ejecutivos de WBD, no de Tony Khan.

Miguel emitió una disculpa en su cuenta en X, sin especificar detalles, afirmando que ha cambiado y cree en el perdón.

I’ve made a lot of mistakes in my time. I’ve always apologized and did my best to put a better foot forward after. I don’t preach hate and I don’t take any pride in being hateful. I’m a man of faith, I believe in forgiveness and only ever preach that. I’m a different man today. — Trey Miguel (@TheTreyMiguel) January 19, 2026

‘He cometido muchos errores en mi vida. Siempre me he disculpado y he hecho todo lo posible para enmendar el camino. No predico el odio, ni me enorgullezco de odiar. Soy un hombre de fe, creo en el perdón y solo predico eso. Hoy soy un hombre diferente’.