WWE NXT 13 DE ENERO 2026 .— Lola Vice y Kelani Jordan se verán las caras en un mano a mano después de varios dimes y diretes entre ambas. Desde que fue Campeona Mundial TNA, Jordan ha adoptado un estilo más agresivo, olvidando que alguna vez fue aliada de Vice. Ésta, que a su vez se ha convertido en figura destacada en AAA, sigue siendo una de las figuras más peligrosas de la marca plateada. Este mano a mano podría influir en el panorama femenil de NXT en este naciente 2026. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

Están programadas dos luchas titulares. Una de ellas será por el Campeonato Internacional TNA. Channing ‘Stacks’ Lorenzo lo defenderá ante Shiloh Hill… La otra será por el Campeonato WWE Speed: Jasper Troy lo expondrá frente a Tavion Heights.

También habrá una lucha sin descalificación, en la cual Joe Hendry enfrentará a Dion Lennox.

La nueva Campeona Norteamericana NXT, Izzi Dame, estará presente.

Además, la Gerente General de NXT, Ava, dará a conocer la situación del Campeonato NXT después de que Oba Femi renunciara a él.

WWE NXT 13 de enero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro