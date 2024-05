Aunque Backlash France fue el centro de atención de este sábado, tras la conclusión de dicho evento también se pudo conocer otra noticia relevante para WWE, gracias a Triple H: el anuncio de Las Vegas como sede de WrestleMania 41. Las reacciones no se hicieron esperar, y ahora empieza la cuenta regresiva para este importante evento que se llevará a cabo en uno de los mercados que mayor relevancia ha adquirido para WWE en los últimos años.

► WrestleMania 41 se celebrará en el fin de semana de Pascua

Lo que llama la atención, además de la sede, es que WrestleMania 41 se llevará a cabo un par de semanas más tarde del calendario respecto a sus predecesoras. Específicamente, los días 19 y 20 de abril, el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, será la sede del evento más importante del próximo año para WWE, luego de que Minnesota lucía como el favorito para albergar dicho evento.

Además de WrestleMania, WWE organizará una serie de eventos durante el fin de semana, incluido el evento de acceso para fanáticos de The World, SmackDown, Hall of Fame, NXT Stand and Deliver y Monday Night Raw. Este cambio de programación también coincide con el fin de semana de Pascua, lo que generó preguntas de los fanáticos sobre el momento del evento.

Dave Meltzer, en el reciente Wrestling Observer Radio, dio un análisis sobre el razonamiento detrás de la decisión de la WWE en relación a la fecha de WrestleMania 41. Según Meltzer, Las Vegas estaba interesada en albergar WrestleMania durante un fin de semana tradicionalmente más lento para el turismo. Entonces, al albergar el evento durante el fin de semana de Pascua, que normalmente recibe menos turistas, Las Vegas esperaba atraer una mayor multitud e impulsar el número de turistas. Meltzer también señaló que WWE quería evitar conflictos con otros eventos importantes, como la Final Four, que influyó en la decisión de celebrar WrestleMania a finales de abril en lugar de principios de mes (esto había sido anunciado por la propia WWE semanas antes).

Si bien WWE tradicionalmente ha evitado programar eventos el fin de semana de Pascua, la oportunidad presentada en la ciudad de Las Vegas en albergar el evento durante este período llevó a la decisión que todos conocemos.