El gran error de Tommaso Ciampa (para el que Randy Orton tiene un consejo)

En el mundo de la lucha libre profesional, nadie es perfecto. Hasta veteranos del ring como Undertaker y AJ Styles se equivocan. Sin embargo, en los últimos años, con la incursión del WWE Performance Center y demás, muchas Superestrellas se han puesto a brindar su conocimiento a las nuevas generaciones. Tal es el caso de Randy Orton, quien habló recientemente de Tommaso Ciampa luego de que tuvieran una sonada discusión en redes sociales, y reveló que hay un aspecto de él que no le gusta y le aconsejó mejorar.

► Un error de Tommaso Ciampa no lo deja progresar, pero Randy Orton quiere ayudarlo

Esto dijo en una reciente conferencia de prensa telefónica con los medios antes del PPV Backlash 2020:

"Lucharé con él, sí, claro. Lo que sea que Vince me diga que haga, lo voy a hacer. Si me pide que trabaje con Tommaso Ciampa lo voy a hacer, claro que sí. Creo que es alguien muy talentoso y a quien podría ayudar con un par de cosas. Principalmente, ayudarle a tener algunos años más de carrera.

"Sé que es un chico que ha estado plagado de lesiones, pero también sé que ama y respeta este negocio. Los chicos de NXT me preocupan porque lo veo haciendo estas cosas tremendamente físicas en todas sus luchas, estas cosas son peligrosas y pueden acortar tu carrera. Cuando ves mucho de todos esos movimientos arriesgados, no te involucras tanto en esas luchas porque solamente vez una cosa detrás de otra.

"Y aunque estos movimientos de alto impacto son impresionantes, y yo no sería capaz de hacer ese estilo de lucha, van a terminar teniendo carreras muy cortas. Me preocupa Ciampa en particular porque con todas esas lesiones grandes que ha tenido, él necesita aprender a cómo contar historias y a bajarle el ritmo de sus luchas y no pensar en que los fans quieren verlo matándose en cada combate. Eres tan bueno solamente lo bueno que hayas sido en tu última lucha. Y el estilo de los chicos de NXT es muy duro. Eso acorta carreras. Deben recordar que el máximo objetivo de todos debería ser que les paguen y ya.

"Si tienes solamente 3 o 4 años de carrera en WWE porque hiciste un montón de movimientos arriesgados, descuidados e imprudentes, vas a mirar atrás y te y patearás en el trasero y desearías no haber hecho lo que hiciste . Debes luchar más inteligentemente, no más fuertemente. En este negocio todo lo que necesitamos es hacer dinero. No puedes destruir tu cuerpo y no hacer dinero con ello porque vas a terminar trabajando en un McDonalds porque nunca fuiste a la universidad y te destruiste el cuello en el ring".