En el episodio de anoche de AEW Dynamite, que estuvo bastante bueno, vimos cómo Cody logró defender el Campeonato TNT ante Marq Quen en lo que fue la mejor lucha de la noche. Cody festejó con su gente, sin embargo, la celebración le fue aguada rápidamente porque Jake Hager apareció para encararlo. Y, oh, sorpresa, golpeó a Arn Anderson, el manejador de Cody, y se le fue encima al Campeón TNT.

► Lucha de impacto: Cody vs Jake Hager

Hager tiró fuertemente contra la lona a Cody con un bombazo, pero cuando iba a golpearlo, aparecieron Marq Quen y su compañero de equipo Isiah Kassidy para darle silletazos a Hager y así poder ayudarlo. El resto del Inner Circle también entró a batalla y luego se fueron.

Hager quedó molesto en la rampa y Cody le dijo: “¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres una lucha por el Campeonato TNT? ¡Entonces la tienes en AEW Fyter Fest 2020!”

Recordemos que este show no será un PPV como el año pasado, sino que será un evento de dos noches que se emitirá gratis en TNT el primero de julio y el 8 de julio. Todos los campeonatos estarán en juego. Este es el cartel que por ahora ha anunciado AEW:

CAMPEONATO TNT

Cody vs. Jake Hager

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW

Kenny Omega y "Hangman" Adam Page vs. The Best Friends (Chuck Taylor y Trent)

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW

Jon Moxley vs. Brian Cage (con Taz)