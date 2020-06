AJ Styles responde a CM Punk y sus acusaciones de racismo: "No lo respeto"

AJ Styles responde a CM Punk

Hemos llegado a un punto en esta era del plasma y redes insociales donde se le ha dado la vuelta al dicho de "quien calla, otorga". CM Punk veladamente acusó a AJ Styles de racista por no pronunciarse acerca del caso de George Floyd. Véase, por no escribir un tuit con la etiqueta #BlackLivesMatter, porque a eso se ha reducido por desgracia la capacidad de protesta de supuestos adalides de la justicia. Si bien ciertos comentarios de "The Phenomenal" hace tiempo lo pusieron en la mira del colectivo LGTBI; sin demasiado fundamento, cabe decir.

Y durante una entrevista concedida a The Times of India, Styles fue preguntado acerca de esta controversia. El veterano fue bastante claro y conciso.

«No voy a reaccionar de ninguna manera a algo que viene de un tipo que de todas formas no respeto. La verdad es que no importa. Mira, mi trabajo como intérprete es interpretar y desconectar de todas las cosas que han pasado por el mundo. No voy a reaccionar a cosas ridículas y estúpidas que dice la gente».

Hay una regla de la que ya tuvimos constatación oficial que dice que dos talentos adscritos a WWE no pueden construir una rivalidad por su cuenta si la empresa no tiene planes al respecto. Ergo, no estamos ante un "beef" de Styles y Punk, cuando igualmente el Imperio McMahon parece carecer de intenciones de sacar del retiro al "Straight Edge" (recordemos que este tiene contrato con FOX, no con WWE), en consonancia diríamos a la postura del exgladiador.

El pasado noviembre, coincidiendo con el debut de Punk en WWE Backstage, Styles realizó un comentario sobre el otrora "Best in the World" durante un episodio de Raw celebrado en Chicago que desató especulaciones acerca de un futuro combate entre ambos, inmediatamente tumbadas por los reportes que surgieron.

Aunque al ser una lucha que rompería la taquilla de WWE, Styles se muestra abierto a su concreción, como confesó hace un par de años. Ya saben que para el último rival de The Undertaker, los negocios son lo primero.