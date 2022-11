Eric Bischoff critica a CM Punk, da igual cuando leas esto. La verdad es que el productor luchístico lleva mucho tiempo lanzando ataques verbales contra el «Best in the World». Y eso hizo de nuevo recientemente mientras hablaba con Steve Fall para WrestlingNewsCo.

► Eric Bischoff vuelve a la carga contra CM Punk

“Creo que CM Punk cagó en la cama. Cuando Tony Khan trajo a CM Punk a AEW, todavía tenía esa mística, la mística de la Pipe Bomb. Él fue este personaje que se enfrentó al hombre y se alejó. Hay una cualidad rebelde, rebelde en ese carácter que creo que el estadounidense promedio admira. Entonces Punk tenía esta mística y todavía tenía su base de fans, y Tony Khan pudo aprovechar eso. En un período de tiempo muy corto, esa mística comenzó a disiparse, era como dejar salir el aire del globo un poco más cada semana.

«CM Punk llegó con grandes índices de audiencia, y luego, literalmente, la semana siguiente, comenzó una caída libre de regreso a los niveles anteriores a Punk. Mire dónde está AEW en términos de calificaciones de semana a semana, que es lo único que podemos medir que es público porque la información financiera es privada y realmente no escuchamos nada sobre la información financiera real. Solo obtenemos las cosas de primera línea. Pero las calificaciones son los datos que tenemos con los que podemos decir: ‘Oh, está bien. Aquí es a donde va este producto’. Se desinfló poco después de que CM Punk llegara allí. Los niveles pre-Punk eran sólidos.

“Creo que mucho de eso tiene que ver con la gente que vino, estaban emocionados por el aura y la mística, vieron y dijeron: ‘Eh. No tanto. Un poco, pero nada especial’. Luego, que Punk se comportara de la manera en que lo hizo, creo que dejó un mal sabor de boca no solo en la boca de los fanáticos, sino ¿por qué alguien querría contratar a un tipo que está dispuesto a menospreciar públicamente al tipo que le escribe un cheque cada semana cuando él está justo a tu lado? ¿Por qué alguien querría estar en el negocio con ese tipo?

«Tony tenía un micrófono. Tenía su propio micrófono. Podría haber agarrado ese micrófono, ponerse de pie y decir: ‘Esta conferencia ha terminado. Muchas gracias a todos. Apaguen el audio’. Boom, se acabó. Pero sentarme allí y ser despellejado como un pez por un tipo al que le estás escribiendo un cheque por más dinero, cinco veces más dinero de lo que realmente vale, es alucinante para mí. Obstinado en algunos aspectos. Creo que la cualidad más importante que alguien tiene en la vida es la lealtad y la integridad por encima del talento, y si alguien fuera tan desleal y mostrara esa falta de integridad, nunca querría tener un negocio con él. No importa cuánto dinero pueda ganar porque será una victoria a corto plazo. Vas a ganar por un minuto, y vas a ser bueno. Ese ha sido el patrón, ¿no? Es un patrón establecido. Así que no, no lo volvería a contratar«.

¿Qué os parecen las palabras de Eric Bischoff sobre CM Punk?