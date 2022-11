Brian Kendrick dedicó 23 años de su vida a carrera como luchador profesional, no se tienen en cuenta sus tiempos como amateur ni tampoco como entrenador u otros roles dentro de la lucha libre profesional. Obviamente, ha cometido muchos errores, si entramos en el terreno negativo. Pero espera que los jóvenes aprendan de ellos. Entendemos que se refiere a los alumnos de su escuela. De ello estuvo hablando recientemente en Icons of Sports Entertainment mientras también estamos hablando de su retorno a WWE.

► El mensaje de Brian Kendrick a los jóvenes

«No me daría el consejo porque no quiero cambiar mi vida. Estaría feliz de ayudar a los niños a aprender de mis errores. No me gustaría estar en los zapatos de AJ Styles porque este es el camino en el que se supone que debo estar, pero lo que AJ ha hecho bien, lo que todos estos muchachos han hecho bien, dónde yo he fallado, lo que les diría es que no pueden permitirse ninguna excusa en el trabajo.

«Lo que le diría a mi yo joven es que (hay problemas de audio), para mí, mi actitud, la arrogancia, todo eso me ha llevado a caídas una y otra vez. He tenido que levantarme y empezar de nuevo varias veces en la lucha libre profesional. A veces, es debido a (problemas de audio) una falta de humildad«.

Buenos y malos momentos, Brian Kendrick ha tenido una gran carrera en los encordados y sigue aportando desde otras perspectivas. Seguiremos viendo cómo continúa adelante y qué está sucediendo con su vuelta a WWE, si realmente va a quedarse en la compañía o no.

¿Qué os parece la carrera de Brian Kendrick en la lucha libre profesional?