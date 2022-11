Dominik Dijakovic ha recuperado su antiguo personaje después de bastante tiempo siendo T-Bar, incluso cuando quedó claro que la facción Retribution no había funcionado. Estuvo en tierra de nadie durante muchos meses pues él solo tampoco tuvo éxito. De primeras nunca nadie entendió porqué no fue ascendido al elenco principal de WWE tal como era en NXT teniendo en cuenta que había tenido mucho éxito entonces. Quizá no tanto por el personaje en sí mismo, pero tuvo algunos combates grandiosos.

Lamentablemente para él, como vemos en la publicación que él mismo hizo después de su retorno a la marca amarilla, no ha podido volver a ser Dominik Dijakovic en Twitter. Ni su «@» ni su nombre de usuario los ha cambiado. En otro momento esto no llamaría la atención pero lo hace porque él mismo lo ha puesto en primera plana con un reciente mensaje a Elon Musk. El luchador quiere saber si podría cambiar finalmente la manera en que se llama si paga los ocho dólares que aparentemente va a pedir para conseguir la verificación en su cuenta.

Hello @elonmusk, if I pay your stupid $8 fee would that mean I can finally change my God forsaken name officially to DIJAK because the last thing on this planet that I want to be is T-BAR. Thank you.

