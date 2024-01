Eric Bischoff: «Perdí todo el respeto que tenía por Tony Khan»

Recientemente, Eric Bischoff, gran crítico de AEW y presidente de dicha empresa, Tony Khan, ha revelado en su podcast 83 Weeks, que ha perdido todo el respeto por Khan, quien en su momento llegó a contratarlo para que hiciera unas apariciones televisivas en AEW.

Según Bischoff, no podía creer cuando oyó a Tony Khan decir que no iba a cometer los mismos errores que cometió WCW. Así fue la más reciente despachada de Bischoff en su podcast:

► Eric Bischoff vuelve a la carga contra Tony Khan

«Ese comentario me ofendió un poco, ¿por qué diablos diría eso? Lo que me molestó y en gran medida, eso es responsable de que haya perdido el respeto por Tony, por eso empecé a ser honesto con mis críticas. Mantuve la boca cerrada hasta que perdí el respeto por él, y luego no tengo razón para seguir callado; así es como funciona mi mente, así soy, carnal.»

«Pero cuando Tony Khan dijo, ‘Si Ted Turner supiera el 1% de lo que yo sé sobre lucha libre profesional, tal vez WCW todavía estaría en pie’. Ese comentario fue tan irrespetuoso, estúpido de mierda, porque Tony no tenía ni idea de lo que sucedía con WCW dentro de Turner. Lo único que Tony Khan sabe sobre WCW es lo que leyó en las chismes de lucha libre.»

«Para ese maldito chico salir y lanzar un dardo a Turner mientras él tiene un programa en Turner Broadcasting fue tan irrespetuoso para con Ted que perdí todo el respeto por él. Una vez que pierdo el respeto por alguien, no me contengo tanto en dar mi opinión».