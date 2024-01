The Rock está trabajando en una docuserie de WCW

Hay buenas noticias para los fans de la lucha libre de la vieja guardia, en especial, para los fans de WCW. O para aquellos fans actuales de la lucha libre profesional que quieran saber más acerca de WCW. Y es que se ha podido saber que The Rock, a través de su empresa Seven Bucks Productions,y en colaboración con el equipo detrás de Dark Side of the Ring, están trabajando en una docuserie recordando a WCW. Esto fue lo que dio a conocer Mike Johnson de Pro Wrestling Insider:

«El equipo detrás de Dark Side of the Ring está detrás de la posible docuserie de la WCW que está siendo desarrollada por Seven Buck Productions en colaboración con The Rock. Si no han llamado a Guy Evans, el autor del libro Nitro: The Incredible Rise and Inevitable Collapse of Ted Turner’s WCW, están locos.

► Seven Bucks Productions trabaja en docuserie de WCW

«Nos enteramos de que se contactó a varios exintegrantes de WCW para una posible participación. Aún no sabemos cuándo planean comenzar a filmar».

Por ahora, no hay mayores detalles al respecto, ni nombres que estén trabajando en la docuserie, sin embargo, vale la pena recordar unas palabras de Dave Meltzer en el Wrestling Observer Radio, en noviembre del año pasado, cuando este proyecto era un simple rumor y no se había confirmado como ahora su realización:

«La próxima serie documental de WCW puede tener algo de parcialidad, sobre todo si llaman a Eric Bischoff para que cuente su versión de la historia. La Roca no estaba viendo esos programas, no, pero sí estaba enterado.

«Fue un desastre total, esos últimos años. Estaban dando lo que la gente no quería que les dieran, y eran como expertos en hacer eso. No sé cómo van a hacer una serie. La cosa es que supongo que van a tener a Eric Bischoff metido hasta el fondo, y una vez que tienes a Bischoff metido, solo vas a tener la historia completa de puras mentiras.

«‘Era toda esa gente conspirando en nuestra contra’ en lugar de decir: ‘Metimos la pata y ahuyentamos a nuestra base de fans’. No quiero decir que solo fue él. Él era parte de ese paquete, sabes que perdieron 63 millones en de dólares ese momento cuando, Turner Broadcasting, ya sabes, no estaba para perder dinero.

«Aunque los servicios de streaming hoy en día puedan estar perdiendo más de $63 millones, en los primeros 2000s Turner no quería perder ese dinero para nada. Eso causó un problema enorme, pero quién sabe qué van a cubrir en la próxima serie documental».