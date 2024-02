Eric Bischoff expresa su opinión sobre la unión de The Rock a The Bloodline después de que Cody Rhodes recuperara su lucha con Roman Reigns en el episodio más reciente de Strictly Business. Anteriormente, «The King of Controversy» apuntaba que Dustin Rhodes debería formar parte de la historia de su hermano o que «The Tribal Chief» se vio como un segundón en el kickfoff de WrestleMania 40.

► The Rock en The Bloodline y Cody Rhodes

«Veamos cómo se desarrolla (el cambio a rudo de The Rock). Me resulta difícil, simplemente… mi reacción instintiva es, ‘¡Oh, ¿por qué? Él es… pero no!’ Pero mira, es un artista increíble. Y si eso es lo que Dwayne ‘The Rock’ Johnson ha decidido hacer, entonces definitivamente le daría el beneficio de la duda. Veamos a dónde nos lleva.

«Bueno, mira, ha sido confuso. Solo… mi reacción, y he estado siguiendo eso porque me fascina desde una perspectiva de contar historias reales, no una historia de disfraz. Ha sido confuso, y creo que había un plan, lo ejecutaron. Cody cedió su oportunidad a The Rock. Hubo una reacción a eso, y luego hubo una reacción a esa reacción. Y aquí estamos hoy. Así que creo que el tropiezo que ocurrió cuando Cody cedió su oportunidad a Roman para The Rock, eso fue un error. Y se recuperaron muy bien, y ahora están construyendo. Creo que veremos en las próximas dos semanas qué tan bien han apretado realmente la historia y qué tan bien funcionará esa historia.

«Pero estaría de acuerdo en que ese tropiezo que ocurrió hace un par de semanas fue confuso, o podrías decir diluyente. Pero para mí, fue simplemente incómodo y confuso porque nadie sabía cómo reaccionar. ‘¡Sí, es The Rock! Pero no así. ¡Queremos esto, pero queremos a The Rock!’ Así que esa confusión y como una respuesta emotiva retrasada como resultado de ello, es en lo que creo que se basa esa pregunta. Y estoy de acuerdo con eso porque también lo sentí. Estoy interesado en lo que veremos la próxima semana. Eso nos dirá prácticamente todo lo que necesitamos saber.»