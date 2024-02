Carlito luchó por primera vez en House Show de WWE en 13 años

Aunque regresó a WWE a tiempo completo en Fastlane 2023, no es si hasta ahora que Carlito ha tenido su primera lucha en un House Show. Algo que no hacía desde hace 13 años. Desde su regreso, Carlito ha estado en el grupo LWO, teniendo rivalidad con Santos Escobar y su grupo, Legado del Fantasma.

Su regreso a luchar en los House Shows ocurrió el pasado sábado 17 de 2024. Esta noche, WWE luchó desde la Oakland Arena en Oakland, California. Carlito logró enfrentarse y vencer a Austin Theory, luego de que este fuera distraído por R-Truth.

Posteriormente, anoche 18 de febrero, se repitió este combate y la victoria de Carilto ante Theory desde el Save Mart Center en Fresno, California. Su última lucha en un House Show de WWE había sido en mayo de 2010. A continuación, algunas imágenes de lo ocurrido en ambos House Show:

Match 7: Carlito d. Austin Theory ~10 minutes. R-Truth got involved tagging in for the finish. pic.twitter.com/VCCXMuGtqG

Last night, Carlito faced Austin Theory in a singles match at #WWEFresno. During the match, R-Truth came out and asked for the hot tag from Carlito.pic.twitter.com/07G56N5BvB

— The SpotFlix (@The_SpotFlix) February 19, 2024