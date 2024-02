¿Controversia?: Carlito nunca fue eliminado del Royal Rumble

En las últimas horas, se ha vuelto viral en redes sociales un video de un usuario de TikTok, en donde se muestra cómo Carlito nunca fue eliminado del Royal Rumble de este año, pese a que los réferis presentes en el combate, lo dieron por eliminado.

Según se pudo observar en el corto TikTok, Carlito había quedado en la ceja del ring tras rodar por debajo de la primera cuerda. Y cayó al suelo luego de ser embestido por Bobby Lashley cuando intentaba atacar a Karrion Kross.

Los réferis dijeron que Carlito había sido eliminado, pero la realidad es que Carlito podía haber vuelto a la lucha, dado que no fue eliminado por encima de la tercera cuerda, tal cual lo dicen las reglas.

En redes sociales, muchos fans han comentado en forma de broma que Carilto debería entonces hacer una promo diciendo que va a «finalizar su historia». En realidad, todos los fans toman esto con humor, pues no es la primera vez que ocurre.

En toda la historia del Royal Rumble, contando a Carlito, ha habido 13 luchadores que no fueron eliminados de manera adecuada del Royal Rumble, por lo que son errores del momento, del caos del combate, pero nunca se ha hecho un ángulo en el que se termine realmente beneficiando a quien fuera injustamente eliminado.

Tiktok user lyricalmind93 shares how Carlito was never officially eliminated from the 2024 Royal Rumble #Smackdown pic.twitter.com/4o1hqRErsW

— 𝙎𝙖𝙢 ☻ (@RhodesKotaEra) February 9, 2024