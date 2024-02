Trick Williams está causando furor en NXT. Se ha convertido en todo un fenómeno al que los fans adoran. Los cánticos de «Whoop That Tick» se escuchan tanto en programas semanales como en Premium Live Events por todo lo alto. También ha comenzado a hablarse de cuándo podría ser ascendido al elenco principal. Aunque nada se sabe realmente al respecto. Pero probablemente ocurra en 2024. Y si así es, podría luchar en WrestleMania el año que viene. Donde, según Booker T, podría ser estelar.

► «Trick Williams puede estelarizar WrestleMania 41»

«Eso me dice mucho. Me dice mucho sobre Melo. El chico tiene la piel muy delgada. Porque personalmente, yo no hice nada a Melo. Pensé que cuando me uní con los ad-libs, con la canción de Trick Williams, era solo algo en lo que estaba metido. Pero eso literalmente no tenía nada que ver con Carmelo Hayes. Pero parecía que le afectó. Parecía que se ofendió. Tal vez sacudió su confianza. Tal vez se sintió afectado cuando tuvo tantas oportunidades por el título y simplemente no pudo superar el límite después de que Ilja Dragunov obtuvo ese lugar. Personalmente, no lo sé. Pero sí lo tomo personalmente, y hablé con el joven al respecto. Pero no tengo ningún resentimiento hacia Carmelo Hayes.

«¿Creo que es un tipo que va a hacer mucho en este negocio? Oh sí, creo que va a hacer mucho. Pero Trick Williams, ¿ese chico? Después de lo que vi en Vengeance Day, [él] se presentó, se destacó. ¿Cuántos combates ha tenido Trick en televisión en vivo? ¿Cuántos ha tenido Carmelo? [Brad Gilmore señala que ha tenido muchos más] Exactamente ese es mi punto. Te lo digo, puedo reconocer el talento. Puedo ver cuando alguien está a punto de recibir el cohete y ser enviado directamente a la luna. Mira aquí, Trick, este chico podría estar en el evento principal de WrestleMania el próximo año. ¿Voy a decir eso sobre Melo? No, para nada. Me gusta este chico, es un buen chico. Pero también lo es mi vecino de al lado», dice el WWE Hall of Famer en The Hall of Fame.