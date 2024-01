La meta de Carlito en WWE: «Me quedan pocos años»

Qué bueno que volviste, Carlito, dijeron todos los fans de WWE. Ahora, el come manzanas favorito de todos explica qué objetivo tiene. Sería lógico pensar que habida cuenta de que en su primera etapa en la empresa (2003-2010) no consiguió ser Campeón Mundial, eso es lo que desea en esta segunda. No obstante, en realidad tiene la intención de ayudar a elevar a otros luchadores. Así lo explica el veterano en su reciente entrevista con el Daily Mail.

► La meta de Carlito en WWE

«Todo fue llevándose uno tras otro, ¿sabes? Quiero decir, ¿fueron 13 años para regresar? Fue un proceso largo. Pero creo que todo sucedió en el momento adecuado. Cada cosa estaba en diferentes momentos. Primero Bad Bunny, luego Puerto Rico, el Royal Rumble antes de eso, y luego la LWO. Todo simplemente se fusionó y salió perfectamente. Mi aparición en el Royal Rumble en 2021 fue durante la pandemia, así que no había audiencia allí. Eso fue un poco diferente, fue extraño salir y ver solo pantallas en el fondo. Pero después de eso, al ver la reacción, en general con comentarios positivos en línea, fue cuando empecé a pensar, ‘Okay, tal vez’. La cosa de la LWO fue solo el principio en ese momento. Al principio, era simplemente el deseo general de querer regresar y tener el deseo de hacerlo, cosas que aún podía hacer, y saber exactamente qué quería hacer«.

«Les dije que estaba listo para regresar a tiempo completo, hacer todo lo que pudiera. Me quedan muy pocos años, así que quiero aprovechar al máximo los años que me quedan en este negocio. Creo que estoy en un espacio completamente diferente ahora. Sé que soy más viejo, sé que no soy lo que solía ser. Pero sé que aún tengo mucho que dar, hay mucho en el tanque. Y supongo que mis objetivos ahora son mezclarme con los jóvenes y simplemente ayudar a la próxima generación de luchadores y al negocio lo mejor que pueda, aportando mi pequeño granito de arena. Ese es mi objetivo, también, elevar a los demás. Todos conocemos a Rey Mysterio, y Escobar parece estar en un camino ascendente. Así que, cualquier otro miembro que entre, los nuevos chicos, eso es lo que quiero hacer, elevarlos y hacerlos tan grandes como cualquier otra parte de la LWO».