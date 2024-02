Elias volvió al ring tras su despido de WWE, ahora como Elijah

Elias fue sorpresivamente despedido de WWE en septiembre de 2023. Sin duda alguna, un luchador con talento desperdiciado en WWE tanto por Vince McMahon como por Triple H. Sin embargo, el 2024 empezó a lo grande para él, pues anunció que iba a seguir luchando.

Y realizó una interesante viñeta en donde volvió a «enterrar» su personaje de Elias, y anunció al mundo que sería conocido como Elijah. Pues bien, ya realizó su primera lucha con su nuevo nombre. Eso sí, su personaje de vagabundo con guitarra sigue intacto.

Elijah tuvo su primera lucha en esta nueva etapa como independiente, en el evento REVOLVER Whatashow de la empresa Wrestling REVOLVER. Allí, se enfrentó a «Speedball» Mike BAiley, pero ´cayó derrotado luego de más de 15 minutos.

Tras la derrota, el ex Campeón 24/7 WWE atacó a Bailey. Estén atentos a SÚPER LUCHAS para cualquier novedad en la carrera de Elijah. A continuación algunos clips de esta lucha:

This was COLD as F*CK from Elijah [Elias] good start for him on the indies tonight at Wrestling Revolver! pic.twitter.com/eldYUaRxoQ

Elijah (Elias) is still in incredible shape

Hope to see more of him on the indies and maybe in TNA 👀pic.twitter.com/umebiqTL1b

— Slappa Wrestling (@Slappa_WWE) February 18, 2024