Los grandes sacrificios de Gunther como Superestrella WWE

El Campeón Intercontinental WWE, Gunther, ha estado recibiendo el amor de los fans por su gran reinado y su gran participación en Raw. Sin embargo, el luchador no la ha tenido nada fácil. Inicialmente, no quería moverse del Reino Unido, en donde vivía junto a su entonces novia Jinny, ex luchadora de NXT UK, y con quien se casó en mayo de 2023.

Luego, el decidir arribar a Estados Unidos de lleno, tuvo que someterse a una dieta brutal y a hacer ejercicio para mejorar su estado físico. Y todos estos sacrificios le ha dado frutos, pero no dejan de estar en la mente de Gunther para valorarse a sí mismo. Así lo reveló en una reciente entrevista con GVWire, en donde destacó los sacrificios que ha tenido que hacer para triunfar como luchador WWE.

► Gunther y los sacrificios del éxito en WWE

«Volamos y luego llegamos, vamos al gimnasio, nos dirigimos al lugar del evento, hago mi lucha y luego volvemos a subir al auto. Y después vamos a manejar hasta Fresno y nos quedamos en un hotel allí, y luego nos levantamos por la mañana y repetimos. Básicamente, eso es lo que hacemos. Es un calendario muy ajustado. Pero así es la vida de un luchador. Y eso es lo que siempre quise hacer.

«Esa es la parte negativa. Y es solo el precio a pagar, un poquito. Pero también hay cosas como mi esposa, Jinny, ella solía luchar antes, así que conoce el negocio. Y tengo un gran apoyo allí. Siempre es difícil dejar a los chiquitos atrás porque no quiero perderme nada.

«Pero, por otro lado, estoy proporcionando una gran vida para mi familia y, para sacrificar eso de vez en cuando, la idea es que, más adelante, puedas vivir una vida que nadie más pueda vivir después de haber puesto el trabajo necesario».