Eric Bischoff analiza el futuro de Mandy Rose

El despido de Mandy Rose de la WWE fue una de las noticias más sorprendentes de 2022 y sigue dando de que hablar. En medio de una importante racha de 413 días como Campeona NXT, perdió su título en lo que pareció una apresurada lucha titular contra Roxanne Perez, lo cual tuvo relación con la finalización de su contrato, como consecuencia de su publicación de contenido para adultos en FanTime. No obstante, una semana después de su salida ya había ganado 500 mil dólares en su página privada, y podría no tener que volver a luchar, a pesar de que en Impact Wrestling la quieren.

► Eric Bischoff no está de acuerdo en que Mandy Rose vaya a AEW

Aunque todas las señales apuntan a que a Rose le va bien financieramente gracias a su sitio FanTime, aún persisten los rumores que podrían colocarla en otro lugar como AEW o Impact. Sin embargo, el miembro del salón de la Fama WWE Eric Bischoff, se pronunció al respecto en su podcast 83 Weeks, desaconsejando que la ex Campeona NXT vaya a la compañía de Tony Khan, argumentando que podría ser un retroceso en su carrera.

«Yo diría Mandy, ¿de qué diablos estás hablando de ir a AEW?. Estás ganando más dinero con 45 minutos a la semana de lo que podrías ganar en los próximos dos años en AEW. ¿Y por qué harías eso?. Ella ha estado en la cima de la montaña.»

«Ahora, Si ella va a seguir la ruta de OnlyFans o lo que sea, no tengo una opinión al respecto. No la juzgo, ¿sabes? Si las mujeres o los hombres deciden que quieren involucrarse, entonces no me importa, siempre y cuando no perjudique a nadie y lo hagan por su propia voluntad. No me importa. No veo el conflicto».