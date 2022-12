Mandy Rose ganó $500.000 desde su despido de WWE

“Si ella no va a AEW, al 1000 por ciento de Impact le encantaría tenerla. Porque es una estrella y es genial en el ring. Y si AEW no salta sobre eso, Impact lo hará. Mandy Rose, llámame, envíame un mensaje de texto, envíame un mensaje privado”. Tommy Dreamer pronunciaba recientemente estas palabras, así que si bien ahora mismo no se sabe cómo Mandy Rose va a continuar con su carrera luchística después de su despido de WWE, sí que quizá su futuro esté en IMPACT! Wrestling. Aunque entendemos que en AEW también la querrán contratar.

► Mandy Rose ganó $500.000

Por otro lado, a la ex Campeona NXT le está yendo de maravilla fuera de los encordados. Tanto que no necesita realmente seguir luchando en el sentido económico. Suponemos que no va a poner fin a todo lo que hizo hasta ahora justamente en su mejor momento, pero si lo hiciera sería comprensible. Ya sabíamos que la luchadora estaba ganando más dinero subiendo contenido para adultos en FanTime que con su contrato como Superestrella. Pero ahora además TMZ dan a conocer que Mandy Rose ganó $500.000 desde que fue despedida de la compañía McMahon.

El medio estuvo hablando recientemente con su representante, Malki Kawa, y él confirmó la cifra alcanzada, ¡en solo una semana! También adelantó que Rose será la nueva millonaria hecha a sí misma para el día de Navidad. Entendemos que si bien ya estaba ganando mucho dinero antes este repunte de popularidad que le ha dado el ser despedida de WWE ha ayudado a que tenga más suscriptores en FanTime, un sitio web similar a OnlyFans. Además, ahora es la única manera, además de sus redes sociales, donde los fanáticos pueden conectar con ella.