Entrevista con James Mitchell, el legendario "Sinister Minister" de ECW

James Mitchell no es sólo un mánager con una carrera para la envidia que lo vio pasar por TNA, WCW, WWE o ECW —destacando su etapa en la primera, en un paso que quedará en la historia buena de la compañía—, sino que además es una mente brillante y toda una voz experimentada. En conversación con Súper Luchas, quien fuese uno de los personajes macabros más sobresalientes del negocio, como es costumbre, no calló nada, resultando en un muy interesante mano a mano.

Desde su frustrado paso por WWE, su descontento con la administración de TNA, los planes deshechados por la oficina, el recuerdo de El Mesías y la rivalidad que recordó a The Undertaker y Kane en 1997, entre muchas otras cosas, «The Sinister Minister» no decepcionó.

Antes de la entrevista, agradeceríamos en nombre de James y de toda su familia CUALQUIER contribución en la compaña de recaudación de fondos para Chelsea, hijastra suya, que se encuentra batallando contra el cáncer. Puedes brindar tu ayuda mediante aquí (vía GoFundMe). ¡Muchas gracias, y ahora sí, los dejamos con la charla!

► Entrevista con James Mitchell

— Personalmente, creo que tu personaje y el modo en que lo desempeñaste te convirtió en una de las mejores personalidades oscuras de la lucha libre. Y aún habiendo tenido una increíble carrera, ¿crees que merecías haber obtenido más oportunidades de mostrar tu trabajo? Me refiero principalmente a tu breve etapa en ECW/WWE, que pienso que podría haber sido explotada de un mejor modo junto a personajes como Undertaker, Kane o luego Boogeyman, Mordecai/Kevin Thorn…

«Gracias por los halagos. Dicho eso, creo que ‘merecer’ no es la palabra correcta para emplear en el contexto en el que lo estás haciendo. No ‘merezco’ nada. Decidí ser una especie que estaba en camino a la extinción al momento en que me inicié.

«Lo que escuché reiteradamente de varias leyendas del negocio como así de parte de la prensa de la lucha libre, es que me inicié muy tarde, porque sienten que, basándose en lo que había antes, yo podría haber sido una pieza importante en los días en que los mánagers eran manejados más prominentemente. En eso estoy de acuerdo.

«Creo que podría haber estado al lado de Fred Blassie, The Grand Wizard o Lou Albano en la vieja escuela de WWE, allá en tiempos de Bruno Sammartino y Bob Backlund; o en la WWWF, como se la llamaba entonces. Tengo un aspecto que hace que la gente se frene y me ponga atención, como también una manera única de desenvolverme y un uso del lenguaje distinto cuando se me lo permite».

— Antes de convertirte en «El Ministro Siniestro» fuiste James Vandenberg en WCW, un «colector de anomalías». ¿Disfrutaste haciendo este personaje? Y luego, ¿cómo fue la transición del uno al otro?

«La respuesta más corta es que necesitaba reinventarme luego del ángulo fallido de Blood Runs Cold, y decidí aprovechar mi amor por los villanos de cómics y películas, televangelistas sórdidos, como así mi eterno amor con el personaje ficticio que la gente llamó ‘El Diablo’, entre otros nombres, por siglos. Se quedó conmigo y siempre me identifiqué con ese tipo de personajes desde que era un niño.

«El personaje de James Vandenberg fue divertido en el sentido de que pude incorporar cosas mías en él y fue mi primera gran exposición, a pesar de que no estaba en una posición en la que pudiera hacer lo que quería. Es como pensar sobre tu primer romance en retrospectiva. Es más vergonzante de lo que se sentía en ese momento, pero una parte importante de mi desarrollo de todos modos».

— Como por ejemplo ocurrió con Paul Bearer en WWE, ¿opinas que tu personaje siniestro te limitaba y sólo te permitía representar a cierto tipo de personajes?

«Lo que puedo hacer es solo limitado por las restricciones de las cabezas creativas existentes. He interpretado variaciones del mismo personaje prácticamente desde que comencé mi carrera, y lo he hecho todo: desde un villano que pareciera salido de un cómic, pasando por un modo más cómico, hasta ser más serio que la muerte. Algo así como los distintos personajes de The Joker en Batman: me fui adaptando a los tiempos y mi alrededor, pero siempre retuve elementos clave de mi personaje».

— Basándonos en tu personaje y lo que mencionaste sobre tus inspiraciones, quizá te agrade lo paranormal. Mi pregunta es, ¿tuviste alguna experiencia paranormal?

«Muchas, pero me las guardo para mí».

► «La historia de El Mesías no me puso muy contento»

— Muchas personalidades de la lucha te describieron como una de las mentes más creativas del negocio. ¿Tienes, o has tenido en algún momento, interés en dedicarte a la parte creativa de la lucha libre? Un tipo como tú podría dar su pizca para ayudar en personajes como The Fiend, por dar un ejemplo.

«Me veo a mí mismo en ese rol. Creo que mis fortalezas estarían en desarrollar personajes, diálogos, y ayudar en la creación de historias de terceros, más que escribir un show para el elenco completo».

— Con los años ha habido mucha gente que sacó a relucir las coincidencias entre los personajes de Abyss y Kane. Pues bien, ambos son «monstruos», algo que siempre ha habido en el negocio, y mientras que Kane es un «demonio», Abyss es un especialista en lo extremo (de hecho, si hablamos de comparaciones, el Kane Corporativo usó la misma historia de alter egos que alguna vez utilizó Joseph Park en TNA). Sin embargo, otros piensan que la historia que los involucró a Abyss, a El Mesías y a ti fue muy parecida a la rivalidad entre Taker y Kane en 1997. ¿Realmente se inspiraron en ello?

«Nunca vi WWE durante el tiempo en que hicieron la rivalidad entre Undertaker y Kane a la que te refieres, así que nunca me influencié personalmente en eso. No obstante, sabía de la existencia de esa rivalidad y sabía que el equipo creativo de TNA estaba superponiendo algunos elementos de la dicha en la saga de Abyss y El Mesías, lo cual no me puso muy contento.

«Simplemente intenté hacer lo mejor con lo que me daban y quitar todo aquello que me pareciera que era muy similar. El consenso general aún entre los mayores críticos era que la historia era demasiado tonta, pero cuando yo hablaba en cámara se podía dejar de lado lo absurdo por un par de minutos cada semana porque lo hacía parecer realista en ese momento. Siempre intenté hacer lo mejor con lo que se me daba en vez de quejarme y hacer una actuación a medias, sin importar del material. Supongo que ese es mi punto fuerte».

— Tu alianza con Abyss fue probablemente el trabajo más sobresaliente de tu carrera. ¿Quedaste satisfecho con la alianza en términos generales, o crees que podrían haber hecho aún más en ese momento?

«Fue la mejor etapa de mi carrera. Realmente florecí como intérprete en ese periodo. Nos complementábamos de forma mutua perfectamente. Era un gran dúo. Abyss es un gran talento y aunque fuera mi ‘hijo’ en televisión, lo veo más como un hermano. Estoy muy feliz por su éxito trabajando detrás de escena en WWE. Es muy creativo y apasionado por lo suyo. Como dije durante su introducción al Salón de la Fama [de TNA], me honra que Abyss me haya permitido compartir con él unos cuantos kilómetros hacia su viaje a la grandeza».

— Ya sabemos sobre la infame ocasión en que casi pierdes tu mano. Christopher [Abyss] contó también buenas anécdotas sobre ustedes dos en su discurso en el Salón de la Fama. ¿Cuáles fueron tus mejores momentos en la carretera? ¿Alguna anécdota favorita?

«Demasiadas para contar sólo una, muchas de las cuales no podría contar en público de todas formas. Lo que sucede en la carretera queda en la carretera».

► Los planes y las alianzas descartadas

— ¿A quién te hubiera gustado representar en WCW, TNA o cualquier otra empresa de la que fuiste parte?

«¿Aparte de todos los admiré de pequeño? Me hubiera encantado manejar a Sabu. Él lo sugirió en varias oportunidades estando ambos en TNA, pues realmente quería que yo hablara por él en ese tiempo. Podríamos haber hecho grandes cosas juntos, pero la oficina no lo creyó conveniente. Además, también se discutió la posibilidad de juntarme con Awesome Kong, lo que habría sido increíble. Pero por razones que no tenían sentido no dieron la luz verde».

— ¿Cuál te parece que es la fórmula para ser un buen mánager? Bobby Heenan dijo alguna vez que él básicamente «actuaba de mánager como luchador y luchaba como mánager». Tú empezaste siendo luchador, ¿compartes su perspectiva?

«No hay forma de que pueda discutir con Bobby. Él era el mejor de todos. Para acotar algo, creo que debes vender la historia de un modo que sea creíble, siempre con el objetivo de que los fans compren entradas. Dale para arriba a tu luchador/a con convicción, pero sin eclipsarlo/a. También, dale para arriba al retador como un oponente creíble, aún cuando lo insultas, y nunca saques a relucir las debilidades reales que puedan tener, pues quizá disminuya la opinión que los fans tengan sobre ellos. Recuerda que eres parte de la montaña, no la montaña en sí».

— Un debate que suele dar mucha charla: ¿cuál es tu opinión de la lucha libre actual versus los estilos de los 80, los 90 y parte de los 2000?

«Ha evolucionado hasta tornarse en una bestia completamente diferente de la que solía ver como un aficionado y en la que actué por años, mientras cambiaba. Todos los días me adapto y aprendo algo nuevo para no convertirme en un anacronismo».

— Estuviste ahí durante los primeros días de TNA. Luego de la muerte de WCW, supongo que podían respirar entusiasmo entonces. Mucha gente ha sacado a palestra el hecho de que AEW es «la versión moderna de TNA». ¿Coincides?

«No he visto suficiente de AEW para dar una opinión formada, pero estoy contento de que los chicos tengan más opciones y oportunidades para negociar gracias a su existencia».

— Y ya que estamos de lleno en el asunto, y ya para ir cerrando, ¿bajo qué administración de TNA/Impact Wrestling te sentiste más cómodo trabajando?

«Todo régimen en el que Scott D’Amore tuvo una influencia importante. Siempre pareció que la cosa se descarrilaba cuando no estaba él en los alrededores, y él siempre se encargó de llevar claridad a la visión del producto. Diablos, basta fijarse en la calidad del producto desde que regresara luego de que la administración previa estuviera a punto de matar a la compañía. ¡Estoy muy entusiasmado por su futuro!».