ENTREVISTA: Caraly Sánchez hace homenaje a lucha femenil en “Contra las Cuerdas”

Netflix está por estrenar “Contra las Cuerdas” una serie dedicada a las mujeres y a la lucha libre femenil, en la cual una madre encuentra en este deporte, la manera de recuperar el cariño de su hija tras pasar varios años en la cárcel.

Ángela (interpretada por Caraly Sánchez) está buscando rehacer su vida, pero las cosas no son sencillas, pues su hija ya no le tiene mucho cariño y ahora es fan de una luchadora, por lo que decide ingresar al mundo de la lucha libre bajo el nombre de Novia Negra, para conseguir el amor que perdió.

Caraly ve una gran oportunidad de contar una historia de mujeres y sobre todo de mujeres en la lucha libre, algo que pocas veces explotado por el cine y la televisión.

Sin embargo, reconoció que al aceptar el papel no sabía a lo que se enfrentaba, pues no solo era actuar, tenía que aprender parte de este deporte.

“Estaba muy emocionada (de ser elegida), hasta el primer día de entrenamiento dije ‘¿en qué me metí?’ Dios mío, Jesús, ayúdame. Sufrí tanto como la gocé, pero si hasta el día que llegué dije ‘¿qué hice que estoy haciendo?’.

Durante las grabaciones y los entrenamientos, Caraly y sus compañeras tuvieron el apoyo de las luchadorasLudark, Stephanie Vaquer, Therius, Diosa Nix, Hatana, Brigit La Diosa Celta y Lady Apache, quienes no solo las ayudaron a aprender, técnicas, sino que también les enseñaron la vida arriba y abajo del ring.

“Conocerlas como personas, entrar en su ambiente, sus costumbres, todo lo que son ellas, como seres humanos, fue lo que a todos nos envolvió y nos unió. Fue que todos juntos dijimos: ‘Vamos a hacer de esto un homenaje’”.

La serie fue coproducida por WWE, aunque en muchas partes hay sutiles cameos, como un póster y una mención; sin embargo, hubo dos personas importantes que participaron en el programa, Norman Smiley (Black Magic) y Rey Mysterio.

El primero fue entrenador y supervisó el trabajo sobre el ring, mientras que el otro sí tuvo una participación en pantalla.

“En los entrenamientos estuvo con nosotros “Black Magic” Norman Smiley de WWE, es el que estaba supervisando todo y nos ayudaba. Rey Mysterio llegó nervioso a grabar y yo le dije, ‘¿Por qué estás nervioso? Eres Rey Mysterio’. Entonces me dice ‘cuando tú te subes al ring, ¿no estás nerviosa?’ y le dije ‘sí, porque eso no es lo que yo hago’ y me dijo, ‘pues es igual, yo tampoco hago esto, pero mientras le pongamos mucho amor y mucha dedicación, todo va a salir bien’.

“Cuando el Rey Mysterio me dijo eso, la manera en que yo me subí al ring era otra. Norman siempre fue muy generoso, siempre estaba echándonos muchas porras, nos decía, ‘sólo confía en que tú lo puedes hacer’ y era como nuestra porrista, nuestro porrista”.