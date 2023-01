Rey Mysterio aparecerá en serie “Contra Las Cuerdas”

La serie Contra las Cuerdas que produce WWE y que se estrenará en Netflix, contará con la presencia de Rey Mysterio, el cual apareció en uno de los promocionales.

Esta serie contará la historia de Ángela, una mujer que salió de la cárcel por un crimen que no cometió y al comenzar una nueva vida, decide convertirse en luchadora para reconquistar a su hija, quien es fan de su personaje y no sabe que es su propia madre.

Además, conoceremos las historias de otras mujeres luchadoras, aliadas y rivales, quienes abajo de la máscara también tienen una vida.

Varias luchadoras mexicanas participaron en la grabación de la serie, la cual incluso tuvo grabaciones en la Arena San Juan Pantitlán.

Durante su más reciente tráiler se ve la aparición de Rey Mysterio, aunque no se sabe si tendrá algún papel más allá de una aparición.

An ex-convict tries to regain her daughter's affection after leaving prison, but it seems impossible — until she steps into the ring. Against the Ropes, featuring @reymysterio premieres on January 25, only on @netflix! pic.twitter.com/a8Vyx4U3hc

— WWE (@WWE) January 10, 2023