Karrion Kross y Rey Mysterio están comenzando una rivalidad en Friday Night SmackDown después de que el que fuera Campeón NXT eligiera al enmascarado como su nuevo oponente después de haber salido victorioso de su historia con Drew McIntyre así como después de que el que fuera Campeón WWE saliera derrotado de la suya con The Judgment Day. Y mientras hablaba recientemente con Peter Rosenberg, «The Doom Walker» daba un adelanto de cómo trabajará con «The Great Mask of All Time».

► La rivalidad de Karrion Kross y Rey Mysterio

«Más allá de la Luna (está emocionado). Había como tres luchadores que tenía en mi lista, cuatro, en realidad, durante muchos años. Pasé la mitad de mi carrera en México. Estuve en AAA trabajando en las principales ciudades y programas de televisión. Soy un gran fanático de la lucha libre, lo entiendo y hablo el idioma. (La lista) era Dr. Wagner, Pentagón, Fénix y Rey.

«Conseguir a Rey, tachar ese nombre de la lista después de todos estos años ha sido muy difícil y parece que va a suceder ya mismo. Recuerdo la primera vez que vi a Rey, fue contra Juvi (Juventud Guerrera) en ECW, quiero decir en el ’96. El powerbomb en el auto. Fue increíble, fue como lucha libre hardcore.

«Estoy muy entusiasmado con esto y me estoy preparando para darle a la gente algo único e interesante para el arco de la historia general de Rey que no hayan visto antes. Voy a entrar en algunas cosas realmente interesantes, si me lo permiten, y creo que sí. Estamos listos de manera colaborativa y creativa para iniciar ese proceso. Hasta ahora, desde que me volví, he sido muy feliz».